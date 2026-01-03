Η ανάρτηση της υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.

Βαρύ το κατηγορητήριο για τον Νικολάς Μαδούρο και την σύζυγό του Σίλια Φλόρες οι οποίοι φέρεται πως συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά των εδαφών της Βενεζουέλας.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες, θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, το πρώτο ζεύγος της Βενεζουέλας κατηγορείται για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή όπλων και μηχανισμών κατά των ΗΠΑ.

{https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611}

«Κατηγορίες απαγγέλθηκαν κατά του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται για συνωμοσία περί ναρκο-τρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των ΗΠΑ», δήλωσε.