Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

