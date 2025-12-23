Πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο.

Κινέζοι γεωλόγοι ανακάλυψαν ένα γιγάντιο κοίτασμα χρυσούστην κομητεία Pingjiang της επαρχίας Χουνάν, εκτιμώμενης αξίας περίπου 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο χώρος κάτω από το χρυσωρυχείο Γουανγκού μπορεί να περιέχει πάνω από 1.000 τόνους χρυσού, με περίπου 300 τόνους να έχουν ήδη εντοπιστεί σε βάθος 2.000 μέτρων.

Τι ανακάλυψαν οι γεωλόγοι

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Γραφείο της επαρχίας Χουνάν, έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 40 σημεία όπου υπάρχει χρυσός σε βάθος 2.000 μέτρων. Ο Chen Rulin, ειδικός στην αναζήτηση μεταλλευμάτων, τόνισε ότι σε ορισμένα δείγματα εμφανίστηκε χρυσός με μέγιστη περιεκτικότητα περίπου 138 γραμμάρια ανά τόνο.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, η ύπαρξη υψηλής περιεκτικότητας σε συγκεκριμένα σημεία δεν εγγυάται την εμπορική εκμετάλλευση.

Το Wangu βρίσκεται πολύ βαθιά, γεγονός που σημαίνει αυξημένες θερμοκρασίες, υψηλές πιέσεις και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για αερισμό και ψύξη. Αυτό έχει σημασία και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού η εξόρυξη χρυσού μπορεί να προκαλέσει εκπομπές άνω των 100 εκατομμυρίων τόνων CO₂ ετησίως παγκοσμίως.

Ο χρυσός πέρα από τα κοσμήματα

Ο χρυσός δεν χρησιμοποιείται μόνο για κοσμήματα και νομίσματα, αλλά και σε ηλεκτρονικά είδη και τεχνολογία υψηλής αξιοπιστίας λόγω του ότι δεν διαβρώνεται εύκολα και έχει υψηλή αγωγιμότητα. Παράλληλα, η ανακύκλωση χρυσού από ηλεκτρονικά είδη κερδίζει έδαφος ως πιο «καθαρή» λύση, μειώνοντας την ανάγκη για εκτεταμένη εξόρυξη.

Η ανακάλυψη αυτή υπενθυμίζει ότι περισσότερος χρυσός δεν σημαίνει αυτόματα και περισσότερη πρόοδος. Η επιτυχία μετριέται πλέον και από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη διατάραξη της γης και τις ενεργειακές απαιτήσεις για την παραγωγή κάθε ουγγιάς για τη μέτρηση του χρυσού.