Εντονη συζήτηση πυροδότησε στο διαδίκτυο η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση των McDonald's.

Τα McDonald's αναφέρουν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στην Ολλανδία, καθώς επικρίθηκε έντονα στο διαδίκτυο.

Η διαφήμιση, με τίτλο «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου», δείχνει σκηνές... χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν Ολλανδό ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι. Ποιο είναι το μήνυμα; «Πηγαίνετε σε ένα κατάστημα των McDonald's μέχρι τον Ιανουάριο για να απολαύσετε την εορταστική περίοδο».

Ωστόσο, η διαφήμιση τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε θύελλα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=LYz-5cL-BhA&t=35s}

«Αυτή η διαφήμιση κατέστρεψε από μόνη της το χριστουγεννιάτικο πνεύμα», έγραψε ένας χρήστης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα McDonald's Ολλανδίας σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη ανέφεραν: «Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση είχε σκοπό να δείξει τις αγχωτικές στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Ολλανδία. Ωστόσο, παρατηρούμε - με βάση τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κάλυψη των διεθνών μέσων ενημέρωσης - ότι για πολλούς αυτή η περίοδος είναι "η πιο υπέροχη εποχή του χρόνου"».

Η Melanie Bridge, διευθύνουσα σύμβουλος της Sweetshop Films, της εταιρείας που δημιούργησε τη διαφήμιση, υπερασπίστηκε τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ανάρτησή της στο LinkedIn.

«Πρόκειται για επέκταση της εργαλειοθήκης. Το όραμα, το γούστο, η ηγεσία θα είναι πάντα ανθρώπινα», ανέφερε.

«Και κάτι που δεν βλέπει ο κόσμος: οι ώρες που αφιερώθηκαν σε αυτή τη δουλειά ξεπερνούν κατά πολύ ένα παραδοσιακό γύρισμα. Δέκα άτομα, πέντε εβδομάδες, πλήρους απασχόλησης», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση αυτή πυροδότησε διαδικτυακή συζήτηση.

Η Emlyn Davies, από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής Bomper Studio, έγραψε: «Και τι γίνεται με τους ανθρώπους που θα συμμετείχαν, τους ηθοποιούς, τη χορωδία; Δέκα άτομα σε ένα τέτοιο project είναι λίγα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά γυρίσματα».

Πρόσφατα η Coca-Cola κυκλοφόρησε τη δική της εορταστική διαφήμιση, που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά τις αντιδράσεις που δέχτηκε όταν έκανε το ίδιο πέρυσι.

Με πληροφορίες από Guardian