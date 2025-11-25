Τεράστια πρόοδος, απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας, ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Λίγες, «ευαίσθητες», αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες απομένουν για μια συμφωνία για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έκανε λόγο για «τεράστια πρόοδο» την τελευταία εβδομάδα προς μία ειρηνευτική συμφωνία, ενώ επεσήμανε ότι απαιτηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Την τελευταία εβδομάδα οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια πρόοδο προς μία ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία, όσο και τη Ρωσία», έγραψε στο X η Λέβιτ.

«Υπάρχουν λίγες “ευαίσθητες”, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

{https://x.com/PressSec/status/1993333847824453870}

Η Ουκρανία «στηρίζει την ουσία» του πλαισίου

Νωρίτερα σήμερα, το Κίεβο εξέφρασε την υποστήριξή του στο πλαίσιο για την ειρηνευτική συμφωνία, όμως υπογράμμισε ότι τα «ευαίσθητα» θέματα πρέπει να επιλυθούν σε συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τις διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς στη Γενεύη, την Κυριακή, ο Νταν Ντρίσκολ είχε συναντήσεις χθες και σήμερα με Ρώσους στο Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αμερικανού αξιωματούχου.

«Η Ουκρανία, μετά τη Γενεύη, υποστηρίζει την ουσία του πλαισίου και κάποια από τα πιο “ευαίσθητα” ζητήματα παραμένουν αντικείμενο για συζήτηση ανάμεσα στους προέδρους», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν επιβεβαιώνει ότι σχεδιάζεται τέτοια συνάντηση.