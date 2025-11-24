Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού, κάνει λόγο για ελεγχόμενη προσπάθεια αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας με βάση επιστημονικές εκθέσεις.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες, που δείχνουν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγία Σοφιά.

Οι τουρκικές αρχές δηλώνουν πως οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο αναστήλωσης του μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς προκαλώντας ωστόσο έντονες ανησυχίες για πιθανές φθορές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα οχήματα ζυγίζουν ως και 45 τόνους. Ωστόσο, η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού, κάνει λόγο για ελεγχόμενη προσπάθεια αποκατάστασης του μνημείου με βάση επιστημονικές εκθέσεις.

«Τοποθετήσαμε τσόχα και μετά άμμο ώστε να κατανέμεται το φορτίο. Τα μαρμάρινα δάπεδα δεν θα υποστούν ζημιά για αυτόν τον λόγο κάναμε πολλούς υπολογισμούς και ενώ ενώ το δάπεδο θα μπορούσε να αντέξει ένα βάρος 30 τόνων σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας το βάρος που ασκούν τα μηχανήματά μας είναι 6 τόνοι» αποκάλυψε ο καθηγητής Αχμέντ Γκιουλέτς.

Ο ίδιος είπε ότι υπήρχαν αμφιλεγόμενες απόψεις για το θέμα μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ξεκαθάρισε πως οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ιστορικού κτιρίου.

«Οι εργασίες για τη διασφάλιση της μεταφοράς της Αγίας Σοφίας στις μελλοντικές γενιές με τον πιο σωστό και ασφαλή τρόπο συνεχίζονται υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης μας. Η Αγία Σοφία, που στέκεται για περίπου 15 αιώνες και έχει υποστεί τρεις φορές καταστροφή και ανακαίνιση, αποτελεί αντικείμενο προστασίας και αποκατάστασης υψηλής σημασίας. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των εργασιών αποκατάστασης, που ξεκίνησαν το 2023, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις για την αντισεισμική ασφάλεια του μνημείου. Συγκεκριμένα, ανανεώθηκαν οι μολύβδινες επικαλύψεις στην εξωτερική επιφάνεια του κύριου τρούλου και αποφασίστηκε από την Επιστημονική Επιτροπή και το Συμβούλιο Συντήρησης Αρχαιοτήτων να καλυφθεί η επιφάνεια του τρούλου με προσωρινή μεταλλική κατασκευή, ώστε να προστατευτούν τα εσωτερικά ψηφιδωτά και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά από τις καιρικές συνθήκες» αναφέρει μεταξύ άλλων η αρμόδια διεύθυνση του τουρκικού ΥΠΠΟ.

Συνεχίζει ακόμα λέγοντας πως «για τη στήριξη αυτής της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής, η Επιστημονική Επιτροπή αποφάσισε την ανέγερση τεσσάρων κύριων κιόνων ύψους 43,5 μέτρων μέσα στο τέμενος, χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία του χώρου λατρείας. Η εγκατάσταση του συστήματος και η μεταφορά των μεταλλικών υλικών απαιτούσαν τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ειδική διαδρομή πρόσβασης από τη δυτική πλευρά του μνημείου. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν στατικές μελέτες για τα σταθερά και κινούμενα φορτία και δοκιμές φόρτισης εδάφους. (…) Στην κύρια αίθουσα προσευχής, πρώτα πραγματοποιήθηκε τεκμηρίωση των υπαρχόντων μαρμάρινων δαπέδων και έλεγχος της στρώσης της κρεμαστής στρώσης τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν γεωραντάρ και δοκιμές ταξινόμησης εδάφους. Σε όλο το χώρο όπου θα κινούνταν τα μηχανήματα, τοποθετήθηκε πολυστρωματικό προσωρινό δάπεδο για τη διάχυση των φορτίων και την προστασία των μαρμάρινων πλακών.

»Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αυθεντικού μαρμάρινου δαπέδου της Αγίας Σοφίας, το δάπεδο καλύφθηκε με στρώσεις που περιλαμβάνουν επίστρωση που επιτρέπει τη διέλευση ατμού, τσόχα, άμμο, κόντρα πλακέ 18 mm, ξύλινο σκελετό 10×10 cm, πλαστικές πλάκες XPS ανάμεσα στους σκελετούς, ηχομονωτικό υπόστρωμα πάνω από τους σκελετούς και τελική στρώση λαμαρίνας για πλήρη προστασία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν επίσης συσκευές απορρόφησης καπνού, για να αποτραπεί η εξάπλωση των καυσαερίων των μηχανημάτων».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deh2wqatqpjd?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-degv45wyyq3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με πληροφορίες του ΣΚΑΪ/ΕΡΤ