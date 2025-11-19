Στην Ευρώπη, η πολιτική για τα πυρηνικά παραμένει πολιτικά ευαίσθητο ζητούμενο και σε μεγάλο βαθμό θέμα, απομονωμένο σε εθνικό επίπεδο.

Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναπτύξουν ένα κοινό τακτικό πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο για να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο οπλοστάσιο της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Airbus, Ρενέ Όμπερμαν.

«Σπάζοντας» ένα από τα μεγαλύτερα αμυντικά ταμπού της Ευρώπης, ο Όμπερμαν, σε ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Βερολίνου, είπε ότι η τρέχουσα στάση των κρατών της ΕΕ αφήνει ένα επικίνδυνο κενό, απέναντι σε αυτό που περιέγραψε ως «500 και πλέον τακτικές πυρηνικές κεφαλές» που έχουν αναπτυχθεί από τη Ρωσία κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ και στη Λευκορωσία.

«Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η απάντησή μας σε μια περιορισμένη ρωσική τακτική επίθεση με περιορισμένα αποτελέσματα;» ρώτησε το ακροατήριο που αποτελούνταν από αξιωματούχους άμυνας, στρατιωτικούς και στελέχη της βιομηχανίας. «Εγώ δεν έχω την απάντηση - αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς την έχετε».

Τα τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν μικρότερες αποδόσεις σε επίπεδο έκρηξης, συνήθως από 1 έως 50 kt, και υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις μάχης. Τα μεγαλύτερα στρατηγικά όπλα, από την άλλη έχουν αποδόσεις άνω των 100 kt και έχουν σχεδιαστεί για να ισοπεδώνουν πόλεις.

Οι «πρόθυμοι»

Ο Όμπερμαν υποστήριξε ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία και «άλλα πρόθυμα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη» θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα «κοινό και σταδιακό πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής», συμπεριλαμβανομένου ρητά του τακτικού επιπέδου - ενός χώρου, δηλαδή, που παραδοσιακά αποφεύγεται στη δημόσια συζήτηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η Γαλλία και η Βρετανία διατηρούν ανεξάρτητα πυρηνικά οπλοστάσια, αλλά δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό δόγμα για το πώς να αποτραπεί ή να αντιμετωπιστεί μια περιορισμένη πυρηνική επίθεση. Η Γαλλία εκτιμάται ότι έχει περίπου 290 κεφαλές και η Βρετανία περίπου 225 κεφαλές - καμία από αυτές όμως δεν είναι τακτική.

Η Γερμανία, σύμφωνα με το Politico, συμμετέχει στην αποστολή κοινής χρήσης πυρηνικών όπλων του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει δικά της όπλα. Αλλά, η Ρωσία έχει περίπου 5.580 πυρηνικά όπλα, το μεγαλύτερο οπλοστάσιο στον κόσμο.

Ο Όμπερμαν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να παρεξηγήσει την τακτική της Μόσχας εάν επικεντρωθεί μόνο σε στρατηγικές δυνάμεις υψηλής τεχνολογίας, αγνοώντας το μεγάλο τακτικό απόθεμά της. Μια αξιόπιστη απάντηση, είπε, θα έστελνε «ένα τεράστιο μήνυμα αποτροπής».

Το κάλεσμά του ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει συζήτηση στην Ευρώπη, όπου η πολιτική για τα πυρηνικά παραμένει πολιτικά ευαίσθητο ζητούμενο και σε μεγάλο βαθμό θέμα, απομονωμένο σε εθνικό επίπεδο. Υπογραμμίζει επίσης πώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, και οι επαναλαμβανόμενες πυρηνικές «αναφορές» της Μόσχας, αναγκάζουν Ευρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες της βιομηχανίας να αντιμετωπίσουν ζητήματα που κάποτε θεωρούνταν πολιτικά ανέγγιχτα.

Η αυξανόμενη απειλή που θέτει η Ρωσία, για την οποία και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε το Σαββατοκύριακο, αλλά και η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ υπό την διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον ένας αξιόπιστος εταίρος ασφαλείας, αναγκάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν σοβαρά τις πυρηνικές επιλογές. Νωρίτερα φέτος, η Πολωνία δήλωσε ότι θα εξετάσει την απόκτηση πρόσβασης σε πυρηνικά όπλα.

