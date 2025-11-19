Μόνο τον τελευταίο χρόνο 316 εκατ. γυναίκες υπέστησαν τουλάχιστον μία φορά σωματική ή σεξουαλική βία.

Τουλάχιστον 840 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως- σχεδόν μία στις τρεις- έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πιο συνηθισμένοι δράστες της βίας σε βάρος γυναικών είναι οι άνδρες σύντροφοί τους, σύμφωνα με την έκθεση. Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 316 εκατομμύρια γυναίκες από 15 ετών και πάνω υπέστησαν τουλάχιστον μία φορά σωματική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους, μεταξύ άλλων μέσω εξαναγκασμού σε σεξουαλική επαφή, χαστουκιού, χτυπήματος, ξυλοδαρμού, απειλής ή επίθεσης με όπλο ή μαχαίρι.

Επίσης, πέρυσι τουλάχιστον 263 εκατ. γυναίκες υπέστησαν σεξουαλική βία από κάποιον άλλον εκτός του συντρόφου τους, όπως από συγγενή, φίλο, πρόσωπο με εξουσία ή κάποιον άγνωστο.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μία «παγκόσμια έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας», σύμφωνα με την έκθεση, που αποτελεί ανάλυση δεδομένων και εκτιμήσεων από 168 χώρες, για το χρονικό διάστημα από το 2000 έως το 2023.

Όμως, σύμφωνα με την έκθεση, όλες οι έρευνες πιθανότητα υποεκτιμούν την πραγματική συχνότητα εμφάνισης βίας κατά των γυναικών, καθώς πολλές επιζώσες δεν αποκαλύπτουν αυτές τις εμπειρίες, ιδιαίτερα εξαιτίας του στίγματος. Ειδικά η σεξουαλική βία δεν καταγγέλλεται σε πολλές περιβάλλοντα, συμπληρώνει η έκθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί βία μειώθηκε ελάχιστα από το 2000, μόλις 0,2% ετησίως. Κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου 17 εκατ. λιγότερες γυναίκες που έχουν υποστεί βία, παρά τις σημαντικές παγκόσμιες επενδύσεις και δεσμεύσεις για αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

«Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις παλιότερες και πιο διαδεδομένες αδικίες της ανθρωπότητας και παρόλα αυτά παραμένει μία από τις λιγότερο αντιμετωπιζόμενες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: Telegraph