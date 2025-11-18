Το σχέδιο Τραμπ παραμένει επικίνδυνα ασαφές για το μέλλον των Παλαιστινίων, που φαίνεται πως δεν θα παίξουν άμεσα ρόλο στη διαμόρφωσή του.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του το «ειρηνευτικό σχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας.

Το ψήφισμα υπερψήφισαν δεκατρία μέλη του ΣΑ - υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιεί για τον κίνδυνο επανέναρξης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα - ενώ η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Ο αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ και αναφέρθηκε ονομαστικά στις 15 χώρες μέλη του ΣΑ 0 συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν από την ψηφοφορία, ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Για τον Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπο Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, η υιοθέτηση της απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελεί «σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου.

«Το σχέδιο Τραμπ δρα υπέρ της κατοχής»

Σημειώνεται πως η Χαμάς απέρριψε την απόφαση, που υποστηρίχθηκε από την Παλαιστινιακή Αρχή, κρίνοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις» ούτε σέβεται «τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα» των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα πάντα με το κίνημα, το σχέδιο «επιβάλλει μηχανισμό διεθνούς κηδεμονίας στη Λωρίδα της Γάζας», κάτι που απορρίπτουν «οι πολίτες, οι μαχητές (της) κι οι συνιστώσες» της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί κάθε ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος της σύγκρουσης, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», προειδοποίησε ακόμη.

Η «επιτροπή ειρήνης» και η ΔΔΣ

Η απόφαση δίνει εντολή ως την 31η Δεκεμβρίου 2027 σε «επιτροπή ειρήνης», όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης» ως τη αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Επικεφαλής της θα είναι προσωπικά ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Το κείμενο «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία εντέλλεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να φέρει σε πέρας «την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, η ΔΔΣ θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, καθώς και με μια νέα, εκπαιδευμένη παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να συμβάλει στην ασφάλεια των συνοριακών περιοχών και να διασφαλίσει τη διαδικασία του μόνιμου αφοπλισμού των ένοπλων μη κρατικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς. Σημειώνεται πως μέχρι τώρα, η αστυνομία στη Λωρίδα λειτουργούσε υπό την εξουσία της Χαμάς.

Αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές του, το κείμενο που ψηφίστηκε αναφέρεται σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Έπειτα από τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και αφού αρχίσει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας «μπορεί εντέλει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει.

Η χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά από δύο χρόνια πολέμου θα προέλθει από ένα ταμείο καταπιστεύματος με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι ρωσικές ενστάσεις

Η Ρωσία και η Κίνα δεν άσκησαν το δικαίωμά τους σε βέτο, αλλά απείχαν ώστε να επιτρέψουν την έγκριση του ψηφίσματος, κυρίως επειδή η Παλαιστινιακή Αρχή και οκτώ ακόμη αραβικά και μουσουλμανικά κράτη το υποστήριξαν.

Τόσο η Μόσχα όσο και το Πεκίνο άσκησαν κριτική στο ψήφισμα. Είπαν ότι υπήρχε ελάχιστη σαφήνεια σχετικά με τη σύνθεση των βασικών μηχανισμών, ότι δεν διασφάλιζε τη συμμετοχή του ΟΗΕ και ότι δεν επανέλαβε ρητά μια σταθερή δέσμευση στη λύση των δύο κρατών.

Πιο αναλυτικά, η Ρωσία, η οποία διένειμε ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, αιτιολόγησε την κίνηση επικαλούμενη το ότι το αμερικανικό κείμενο δεν πήγαινε αρκετά μακριά όσον αφορά την προοπτική παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας την «ακλόνητη δέσμευσή» της στη λύση των δυο κρατών.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια επέκρινε το ότι το ΣΑ ενστερνίζεται «αμερικανική πρωτοβουλία στη βάση υποσχέσεων της Ουάσιγκτον, παραχωρώντας τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας στην επιτροπή ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποια άλλα κράτη μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις και δισταγμούς, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης σαφήνειας για την εντολή της «επιτροπής ειρήνης» και της ΔΔΣ.

Κάνοντας λόγο για «προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια», όπως τις εξέλαβαν, στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ διπλασίασαν τις προσπάθειές τους τις τελευταίες ημέρες για να εξασφαλίσουν πράσινο φως του ΣΑ.

«Η ψήφος εναντίον αυτής της απόφασης σημαίνει ψήφο υπέρ της επιστροφής του πολέμου», διεμήνυσε ο Μάικ Γουόλτς πριν από τη ψηφοφορία.

Οι Αμερικανοί πρόβαλαν ακόμη την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών (Κατάρ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ιορδανία, Τουρκία).