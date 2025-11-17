Σπίτια και χωριά έχουν χαθεί μέσα στη λάσπη σε περιοχές της Ινδονησίας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις σε δύο περιοχές στην επαρχία κεντρικής Ιάβας της Ινδονησίας οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για δεκάδες αγνοούμενους.

Μια κατολίσθηση στην πόλη Cilacap την περασμένη εβδομάδα έθαψε 12 σπίτια κάτω από τη λάσπη στο χωριό Cibeunying, σύμφωνα τις Αρχές. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης ήταν δύσκολες, καθώς οι άνθρωποι ήταν θαμμένοι σε βάθος 3 έως 8 μέτρων, πρόσθεσαν.

Η κατολίσθηση στο Cilacap προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, ενώ 7 ακόμα αγνοούνται, δήλωσε ο M Abdullah, επικεφαλής του τοπικού τμήματος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί εκσκαφείς για να σκάψουν μέσα στο χώμα όπως έδειξαν και πλάνα από το ειδησεογραφικό κανάλι KompasTV τη Δευτέρα.

Παράλληλα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 αγνοούνται μετά από κατολίσθηση, που σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Banjarnegara στην Κεντρική Ιάβα. Έως και 30 σπίτια καθώς και αγροκτήματα υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ανέφεραν τη Δευτέρα οι αρμόδιες Αρχές.

Η υγρή περίοδος στη χώρα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και είναι πιθανό να διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Με πληροφορίες του Reuters