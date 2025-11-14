Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, καλώντας τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν σε πολλαπλές επιθέσεις, μετά από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που ακούστηκαν στην πόλη.

Η επίθεση στην πρωτεύουσα παραμένει σε εξέλιξη, δήλωσαν αξιωματούχοι, καλώντας τους κατοίκους να μην εγκαταλείψουν τα καταφύγια μέχρι να αρθεί ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, ενώ οι δημοτικές αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να σημειωθούν διακοπές ρεύματος και νερού.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διάφορα σημεία της πόλης να φλέγονται και κατοίκους να συγκεντρώνονται σε δρόμους γεμάτους συντρίμμια έξω από πολυκατοικίες.

«Οι Ρώσοι πλήττουν κατοικημένα κτίρια. Υπάρχουν πάρα πολλές πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, σχεδόν σε κάθε περιφέρεια», έγραψε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, χρησιμοποιήθηκαν τόσο drones όσο και πύραυλοι, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν σε πολλές συνοικίες.