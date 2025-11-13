Ο οδηγός, που βρίσκεται υπό κράτηση, έκανε όπισθεν για σχεδόν τριάντα μέτρα προτού επιταχύνει και πέσει πάνω στην αγορά.

Φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για 150 μέτρα, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 20, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και τηλεοπτικό δίκτυο της Νότιας Κορέας.

Το συμβάν εκτυλίχτηκε σε αγορά στην Μπουτσάν, προάστιο περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ, ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδιδόταν απευθείας.

Ο οδηγός, που βρίσκεται υπό κράτηση, έκανε όπισθεν για σχεδόν τριάντα μέτρα προτού επιταχύνει και πέσει πάνω στην αγορά. Ο 60χρονος άνδρας - υποβλήθηκε σε αλκοτέστ κι επιβεβαιώθηκε ότι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ -, απέδωσε το ατύχημα σε απότομη αύξηση των στροφών της μηχανής του οχήματος, που δεν μπόρεσε να ελέγξει, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Σύμφωνα επίσης με την Independent, ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι δεν λειτούργησαν τα φρένα.

Τουλάχιστον δύο γυναίκες υπέστησαν καρδιακή ανακοπή και πέθαναν, ανέφερε η Chosun Daily. Άλλες οκτώ φέρουν σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται.

«Έτρωγα μέσα στο κατάστημα όταν άκουσα κραυγές έξω. Ακολούθησε ένας δυνατός θόρυβος, καθώς ένα αυτοκίνητο τράκαρε με κρότο», δήλωσε ο Τζιν Μο, ένας 43χρονος πωλητής στην αγορά. Ένας άλλος έμπορος δήλωσε στην Chosun Daily: «Ο ήχος κατά τη διάρκεια του ατυχήματος ήταν τόσο δυνατός που νόμιζα ότι το κτίριο κατέρρεε».

Το φορτηγό έχει παραδοθεί πλέον σε ερευνητές της αστυνομίας για να εξακριβωθούν τα αίτια του συμβάντος, σύμφωνα με τις αρχές.