Πολίτες έβγαζαν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους για να περάσουν τον δρόμο και να φθάσουν στην είσοδο του Ηλεκτρικού στο Μοσχάτο.

Η κακοκαιρία Adel έπληξε την Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας προβλήματα και στο Μοσχάτο, με τον δήμο να επιστρατεύει... φορτηγάκι με καρότσα για να μεταφέρει κόσμο από και προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ, καθώς οι δρόμοι είχαν πλημμυρίσει.

Σύμφωνα με το Open, πριν φθάσει το φορτηγό του δήμου, κάποιοι πολίτες έβγαζαν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους για να περάσουν τον δρόμο και να φθάσουν στην είσοδο του Ηλεκτρικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek66zme3p8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εικόνες δείχνουν τη στιγμή που πολίτες βγαίνουν από τον σταθμό και ανεβαίνουν στο φορτηγάκι το οποίο στη συνέχεια διασχίσει τον δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek4g2jogfw1?integrationId=40599y14juihe6ly}