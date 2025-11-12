Από τις απειλές στην πράξη πέρασε ο Τραμπ για το BBC.

«Η αγωγή κατά του BBC κατατέθηκε από νομικό σύμβουλο του Τραμπ. Το αν θα ζητήσουν συγγνώμη ή όχι είναι δικό τους θέμα» τόνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε σχετική ενημέρωση το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου «ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις με τον Στάρμερ, αλλά το BBC είναι μια «μηχανή αριστερής προπαγάνδας» που την χρηματοδοτούν οι Βρετανοί».

Ο Τραμπ διεκδικεί αποζημίωση 1 δισ. δολάρια (760 εκατομμύρια λίρες), ισχυριζόμενος ότι ο οργανισμός έκανε «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και εμπρηστικές δηλώσεις» εναντίον του σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

{https://x.com/SkyNews/status/1988687767203725817?s=20}

Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι έχει την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο Καπιτώλιο.

Μιλώντας για πρώτη φορά από τότε που οι δικηγόροι του απείλησαν το BBC με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ο Τραμπ ανέφερε: «Στην πραγματικότητα άλλαξαν την ομιλία μου στις 6 Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια όμορφη ομιλία, καθησυχαστική και την έκαναν να ακούγεται ριζοσπαστική».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χθες, ενώ ο Τραμπ έδινε προθεσμία στο BBC έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama - διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του ειδησεογραφικού δικτύου, Τιμ Ντέιβι, δήλωσε στο προσωπικό ότι «πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημοσιογραφία μας».

«Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω ότι η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται σκληρά, βλέπω την εργαλειοποίησή της», τόνισε ο κ. Ντέιβι.

Παραδέχτηκε ότι το BBC έκανε «κάποια λάθη που μας κόστισαν», αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας».

Το BBC επικρίνεται για το ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής εκπομπής Panorama με ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου 2021. Το μοντάζ της ομιλίας δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο τότε απερχόμενος πρόεδρος προέτρεπε ευθέως τους οπαδούς του να επιδράμουν κατά του Κονγκρέσου. Εκείνης της ομιλίας ακολούθησε η αδιανόητη μέχρι τότε επίθεση των οπαδών του Τραμπ κατά του Καπιτωλίου.

Παρέμβαση Στάρμερ

«Το BBC πρέπει να βάλει σε τάξη τα του οίκου του» τόνισε ο Στάρμερ. «Πιστεύω σε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC. Κάποιοι θα προτιμούσαν να μην υπάρχει. Σε μια εποχή παραπληροφόρησης, το επιχείρημα για μια αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων είναι ισχυρότερο από ποτέ. Και όπου γίνονται λάθη, πρέπει να βάλουν σε τάξη τα πράγματα. Και το BBC πρέπει να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα, να είναι υπόλογο και να διορθώνει γρήγορα τα λάθη».