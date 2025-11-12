Ανάμεσα στα άτομα που χρήζουν άμεσης περίθαλψης είναι και 4.000 παιδιά σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Πάνω από 16.500 άνθρωποι περιμένουν να μεταφερθούν από τη Γάζα για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τον ΠOY.

Ο ΠΟΥ αναφέρει συγκεκριμένα, πως μεταξύ των 16.500 ανθρώπων, είναι σχεδόν 4.000 παιδιά, που εξακολουθούν να περιμένουν να φύγουν από τη Γάζα για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, καθώς τα νοσοκομεία σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα παραμένουν κατεστραμμένα και αδυνατούν να παράσχουν επαρκή φροντίδα.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι το πρόγραμμα ιατρικής εκκένωσης του οργανισμού έχει βοηθήσει στη μεταφορά σχεδόν 8.000 ασθενών για θεραπεία εκτός Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια.

Έκανε επίσης έκκληση να ανοίξουν οι δίοδοι εκκένωσης, ιδίως προς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και πρόσθεσε πως ο ΠΟΥ εργάζεται για την κλιμάκωση των εκκενώσεων λόγω ιατρικού επείγοντος καθώς εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Το πρόγραμμα του ΠΟΥ έχει υποστηρίξει την εκκένωση σχεδόν 8.000 ασθενών, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 5.500 παιδιών, από τη Γάζα για θεραπεία τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε ευγνώμονες στις χώρες που άνοιξαν τις αγκάλες και τα νοσοκομεία τους για να βοηθήσουν τον ΠΟΥ και στους εταίρους μας στην εκκένωση και θεραπεία ασθενών από τη Γάζα. Καθώς η εκεχειρία ισχύει, ο ΠΟΥ εργάζεται για την κλιμάκωση των ιατρικών εκκενώσεων. Πάνω από 16.500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 4.000 παιδιών, εξακολουθούν να περιμένουν, καθώς οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις υγείας της Γάζας δεν μπορούν να παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα. Ο ΠΟΥ προτρέπει τις χώρες να δέχονται περισσότερους από αυτούς τους ασθενείς. Ζητούμε επίσης το άνοιγμα όλων των οδών εκκένωσης, ιδίως προς τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ] έγραψε σε ανάρτηση ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

{https://twitter.com/AJENews/status/1988623035918639515}