Το C-130 συνετρίβη επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία.

Είκοσι άτομα επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 το οποίο συνετρίβη στη Γεωργία.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, όταν συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφερε στη νεότερη ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες εάν στο C-130 επέβαιναν άτομα άλλων εθνικοτήτων, ενώ δεν έκανε αναφορά στα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο C-130 επέβαιναν και Αζέροι.

Το γεωργιανό τηλεοπτικό δίκτυο Imedi TV δημοσίευσε πλάνα από την περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, με τα φλεγόμενα συντρίμμια του C-130.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο από το σημείο της συντριβής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/tvimedi/posts/pfbid02ex8wpA6g2k5dvwE8gJocdApNcxVhYvAgAyxARN9Ck5K6AkhoSrzYaju2QASKU9VXl}

Το μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη στη περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέκοψε ομιλία του στην Άγκυρα προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρες», λέξη που χρησιμοποιεί συνήθως για θανάτους ένστολων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο Τούρκος πρόεδρος τελείωνε την ομιλία του, όταν συνεργάτες του τον ενημέρωσαν με σημείωμα για τη συντριβή.

Σε ανακοίνωση για την επικοινωνία με τον Ερντογάν, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ίλχαμ Αλίγιεφ ανέφερε ότι συζήτησαν την «τραγική είδηση της απώλειας στρατιωτικών» στη συντριβή.

{https://x.com/cnnturk/status/1988263894628937863?s=20}

Η στιγμή της συντριβής του C-130

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της συντριβής του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους.

{https://x.com/Yusufalakk/status/1988232688277540871?s=20}