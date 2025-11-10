Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στην τακτική των επιδρομών σε πλοία που φέρεται να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να παράσχει ωστόσο πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε άλλη μια επιδρομή κατά πλοίων που φέρονται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιδρομή έγινε την Κυριακή, σκοτώνοντας έξι άτομα στον Ανατολικό Ειρηνικό, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Ο στρατός εξαπέλυσε δύο θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον δύο ξεχωριστών σκαφών «που λειτουργούν από καθορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις», έγραψε ο Χάγκσεθ στο X, χωρίς να αποκαλύψει με ποιες οργανώσεις θεωρεί η αμερικανική κυβέρνηση ότι συνδέονται τα πληρώματα των σκαφών.

«Χθες (Κυριακή), κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, πραγματοποιήθηκαν δύο φονικά κινητικά πλήγματα σε δύο σκάφη που λειτουργούν από Ορισμένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Αυτά τα πλοία ήταν γνωστά από τις υπηρεσίες μας ότι σχετίζονται με λαθρεμπόριο ναρκωτικών, μετέφεραν ναρκωτικά και διέρχονταν από μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή ύδατα και σε κάθε πλοίο επέβαιναν 3 άνδρες ναρκο-τρομοκράτες. Και οι 6 σκοτώθηκαν. Δεν τραυματίστηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, προστατεύουμε την πατρίδα και σκοτώνουμε αυτούς τους τρομοκράτες των καρτέλ που επιθυμούν να βλάψουν τη χώρα μας και τον λαό της] ανέφερε στην ανάρτησή του ο Χέγκσεθ.

{https://twitter.com/SecWar/status/1987863821868732447}

Μέχρι στιγμής ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει 76 άτομα σε 19 επιθέσεις κατά 20 πλοίων στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που η Ουάσινγκτον λέει ότι στοχεύει στον περιορισμό της ροής ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Από τις επιθέσεις υπήρξαν τρεις επιζώντες, δύο εκ των οποίων τέθηκαν για λίγο υπό κράτηση από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πριν επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Ο άλλος θεωρείται νεκρός μετά από έρευνα του Μεξικανικού Ναυτικού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αρκετές ενημερώσεις προς το Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένης μιας την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης παραδέχτηκαν ότι δεν γνωρίζουν απαραίτητα την ταυτότητα κάθε ατόμου που επιβαίνει σε ένα πλοίο πριν του επιτεθούν. Αντίθετα, οι επιθέσεις διεξάγονται με βάση πληροφορίες ότι τα πλοία συνδέονται με ένα συγκεκριμένο καρτέλ ή εγκληματική οργάνωση, ανέφερε το CNN.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης δηλώσει στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται τώρα σε «ένοπλη σύγκρουση» εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών. Το πρώτο χτύπημα έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου και η κυβέρνηση χαρακτήρισε τους νεκρούς «παράνομους μαχητές».

Ορισμένα μέλη του Κογκρέσου, καθώς και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αμφισβητούν τις κινήσεις αυτές και θεωρούν ότι οι πιθανοί έμποροι ναρκωτικών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δίωξη. Οι επικρίσεις εντείνονται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επίσης παράσχει δημόσια στοιχεία για την παρουσία ναρκωτικών στα σκάφη που επλήγησαν, ούτε για τη σχέση τους με καρτέλ ναρκωτικών.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν έχει τραυματιστεί στις επιθέσεις.

Με πληροφορίες του CNN