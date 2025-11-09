Τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Κυριακή (09.11.2025) πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε πως ακόμα και αν συναντηθεί με τον Μάρκο Ρούμπιο, τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ στο RIA.

«Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί», συνέχισε.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή τις εικασίες ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Ρώσου προέδρου, μετά την ακύρωση της συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν πρόταση του Πούτιν

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρωσία μέσω διπλωματικών διαύλων ότι εξετάζουν πρόταση του προέδρου Πούτιν για τη διατήρηση των περιορισμών που ορίζονται στη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) πέραν της εκπνοής της ισχύος της τον Φεβρουάριο του 2026.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση από την Ουάσινγκτον. Μας είπαν μέσω διπλωματικών διαύλων ότι ‘το ζήτημα τελεί υπό εξέταση’», σημείωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο RIA Novosti.

Προηγουμένως ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς που ορίζει η συνθήκη για ένα έτος μετά την εκπνοή της ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν στην κίνηση αυτή.