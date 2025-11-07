Πάντα υπάρχει πιθανότητα για συνάντηση με τον Πούτιν, δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Βίκτορ Όρμπαν, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται τον Ούγγρο πρωθυπουργό και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξαιρεθεί η Βουδαπέστη από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πάντα υπάρχει πιθανότητα να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και συμπλήρωσε ότι θα ήθελε να γίνει αυτό στη Βουδαπέστη, όπως σχεδιαζόταν αρχικά.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Όρμπαν στον Λευκό Οίκο. Τον χαρακτήρισε φίλο του και πολύ ισχυρό άνδρα στη χώρα του. «Δεν έχει εγκληματικότητα, δεν έχει προβλήματα που έχουν άλλες χώρες. Πιθανότατα έχει κάποια πράγματα που δεν ξέρω, ίσως δεν θέλω να τα ξέρω», δήλωσε για τον Ούγγρο πρωθυπουργό.

{https://x.com/SkyNews/status/1986850965299892510}

Όταν ρωτήθηκε εάν θα εξαιρεθεί η Ουγγαρία από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ασκώντας κριτική σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Το εξετάζουμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο να πάρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές. Όπως ξέρετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα της θάλασσας. Δεν έχουν λιμάνια. Οπότε έχουν ένα δύσκολο πρόβλημα», απάντησε ο Τραμπ.

«Πολλές χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν αυτά τα προβλήματα και αγοράζουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και είμαι πολύ ενοχλημένος με αυτό, γιατί τους βοηθάμε και πηγαίνουν και αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», συνέχισε.

Από την πλευρά του ο Όρμπαν σημείωσε ότι θα εξηγήσει στον Τραμπ τις συνέπειες που θα έχει για την οικονομία και τους πολίτες της Ουγγαρίας η παύση των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία. «Θα το διαπραγματευτούμε», πρόσθεσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1986863368628515211?s=20}

Σε άλλο σημείο, ο Τραμπ στήριξε τον Όρμπαν στο μεταναστευτικό, καθώς οι απόψεις τους είναι παρόμοιες. Η ΕΕ «θα έπρεπε να σέβεται πάρα πολύ την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, επειδή έχει δίκιο για τη μετανάστευση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση. Άνθρωποι πλημμυρίζουν την Ευρώπη και τη βλάπτουν», πρόσθεσε.

«Πάντα υπάρχει πιθανότητα για συνάντηση με τον Πούτιν»

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ εάν υπάρχει πιθανότητα να συναντήσει κάποια στιγμή τον Πούτιν στη Βουδαπέστη. «Πάντα υπάρχει πιθανότητα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλη ερώτηση, επανέλαβε ότι θα ήθελε να γίνει αυτή η συνάντηση στην ουγγρική πρωτεύουσα. «Δεν ήθελα να την κάνω αυτή τη συνάντηση, επειδή δεν πίστευα ότι επρόκειτο να συμβεί κάτι σημαντικό. Αλλά αν γίνει, θα ήθελα να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη», δήλωσε.

Οι δηλώσεις Τραμπ και Όρμπαν

{https://www.youtube.com/watch?v=7_DqpIeFAxg}