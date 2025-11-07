«Οι ταραξίες απομακρύνθηκαν και η συναυλία, η οποία χρειάσθηκε να διακοπεί, επαναλήφθηκε και ολοκληρώθηκε με ηρεμία». Τέσσερις συλλήψεις.

Τέσσερα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά τα επεισόδια χθες το βράδυ στη Philharmonie de Paris κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ, όταν θεατές προσπάθησαν επανειλημμένα να διακόψουν τη συναυλία με διάφορους τρόπους, δύο φορές με τη χρήση καπνογόνων εντός της αίθουσας.

{https://x.com/EuroWatcherEUW/status/1986740486728560925?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986740486728560925%7Ctwgr%5E4c1ac77040dbff68cec7209971d1cb49dfaf2d70%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Fgallia-epeisodia-se-synaylia-tis-filarmonikis-orhistras-toy-israil-i-stigmi-poy-anaboyn}

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές «καταδίκασε με δριμύτητα τα σοβαρά επεισόδια» μέσω ανάρτησης στο Χ. «Τίποτε δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει», έγραψε προσθέτοντας ότι η επέμβαση της αστυνομίας επέτρεψε την ταχεία σύλληψη των δραστών στο εσωτερικό της αίθουσας και τη συγκράτηση των διαδηλωτών έξω από τη Philharmonie de Paris.

Η Philharmonie de Paris καταδίκασε τα επεισόδια και ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση.

Το ίδρυμα Cité de la musique - Philharmonie de Paris «αποδοκιμάζει και καταδικάζει με δριμύτητα τα σοβαρά επεισόδια (...) κατά τη διάρκεια της συναυλίας που δόθηκε από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ υπό τη διεύθυνση του Λαχάβ Σάνι (Lahav Shani) με τον πιανίστα Σερ Άντρας Σιφ (Sir András Schiff)», αναφέρεται σε ανακοίνωση. «Το ίδρυμα υπέβαλε μήνυση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/aurelieweizmann/status/1986553231741198448?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986553231741198448%7Ctwgr%5E4c1ac77040dbff68cec7209971d1cb49dfaf2d70%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Fgallia-epeisodia-se-synaylia-tis-filarmonikis-orhistras-toy-israil-i-stigmi-poy-anaboyn}

Το ίδρυμα διευκρινίζει ότι «τρεις φορές, θεατές κάτοχοι εισιτηρίων προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να διακόψουν τη συναυλία, δύο φορές με τη χρήση καπνογόνων. Θεατές επενέβησαν και υπήρξαν αψιμαχίες».

«Οι ταραξίες απομακρύνθηκαν και η συναυλία, η οποία χρειάσθηκε να διακοπεί, επαναλήφθηκε και ολοκληρώθηκε με ηρεμία».

Τις τελευταίες ημέρες είχε ξεσπάσει πολεμική για την πραγματοποίηση της συναυλίας, ακτιβιστές ζητούσαν τη ματαίωσή της, ενώ το συνδικάτο CGT-Spectacle ζητούσε από το ίδρυμα Philharmonie de Paris «να υπενθυμίσει στο κοινό του τις σοβαρότατες κατηγορίες που βαρύνουν τα μέλη της ηγεσίας» του Ισραήλ, κυρίως στο θέμα του πολέμου στη Γάζα. Η αστυνομική δύναμη στον χώρο της συναυλίας είχε ενισχυθεί.

{https://x.com/radioclassique/status/1986739663583707455?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986739663583707455%7Ctwgr%5E4c1ac77040dbff68cec7209971d1cb49dfaf2d70%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Fgallia-epeisodia-se-synaylia-tis-filarmonikis-orhistras-toy-israil-i-stigmi-poy-anaboyn}

«Καλωσορίζουμε την Εθνική Ορχήστρα του Ισραήλ (...) Η ελευθερία της δημιουργίας και του προγραμματισμού είναι αξίες της Δημοκρατίας μας. Κανένα πρόσχημα για τον αντισημιτισμό», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Ρασιντά Ντατί.

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει» τις χθεσινοβραδινές ενέργειες.

«Η Philharmonie απέδειξε ότι είναι πρόθυμη να ακούσει απαντώντας σε ποικίλες εγκλήσεις τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη συναυλία. Αλλά η βία δεν αποτελεί συζήτηση. Και η εισαγωγή της σε μία αίθουσα συναυλιών είναι πολύ σοβαρή», δηλώνει η Ρασιντά Ντατί στην ανακοίνωσή της.