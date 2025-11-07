Διπλωματικές πηγές ισχυρίζονται πως αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ΔΔΣ)

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι η σχεδιαζόμενη διεθνής δύναμη σταθεροποίησης (ΔΔΣ) θα αναπτυχθεί «πολύ σύντομα» στη Λωρίδα της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης των ΗΠΑ πως έχουν καταρτίσει σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάληψη δράσης στον πολιορκημένο θύλακα.

«Πολύ σύντομα. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Και τα πράγματα πάνε καλά στη Γάζα», απάντησε οΤραμπ ερωτηθείς από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο για την κατάπαυση του πυρός που παραμένει ακόμη εξαιρετικά επισφαλής.

«Έχουμε πολλές χώρες που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να επέμβουν σε περίπτωση προβλήματος με τη Χαμάς, για παράδειγμα», ή αν ενσκήψει «οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο αμερικανός πρόεδρος, στο περιθώριο συνάντησης στον Λευκό Οίκο με ηγέτες κρατών της κεντρικής Ασίας.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ παρουσίασαν προχθές Τετάρτη σε χώρες-εταίρους σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς συναντήθηκε με αντιπροσώπους των δέκα εκλεγμένων μελών του ΣΑ και περιφερειακών εταίρων (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία), διευκρίνισε εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αυτό δείχνει την «υποστήριξη της περιφέρειας» στο σχέδιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει την βούλησή τους να συμμετάσχουν στη ΔΔΣ, ιδίως η Ινδονησία, όμως επιμένουν πως πρέπει να υπάρξει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας πριν αναπτύξουν στρατεύματα στον θύλακα.

Η δημιουργία και η ανάπτυξή της προβλεπόταν στην πρόταση Τραμπ που οδήγησε στην κήρυξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Με βάση το κείμενο, θα αποτελείται από συμμαχία κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών κρατών και σκοπός είναι να εγγυάται την ασφάλεια στις περιοχές από όπου θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.