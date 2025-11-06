Οι ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν με οριακές πλειοψηφίες το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, είναι σε άβολη θέση έναν χρόνο πριν από τις midterms, τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν θα ανανεωθεί το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας και το σύνολο των εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ή αυτός, ή ο «κομμουνισμός»: ο Ντόναλντ Τραμπ παρέμεινε πιστός στην τακτική του, αυτή της πόλωσης, μετά τις οδυνηρές ήττες που υπέστησαν οι ρεπουμπλικάνοι σε σειρά τοπικών εκλογικών διαδικασιών, αφήνοντας να εννοηθεί πως η παράταξή του θα βρεθεί σε ευάλωτη θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου του 2026.

Πριν από έναν χρόνο, ο ρεπουμπλικάνος επανεκλεγόταν στην προεδρία, εξαγγέλλοντας πως θα έδινε ώθηση στην αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.

Όμως οι ψηφοφόροι κρίνουν ότι η υπόσχεση έμεινε ανεκπλήρωτη και, το βράδυ της Τρίτης, υποψήφιοι της αντιπολίτευσης επικράτησαν με άνεση στο Νιού Τζέρζι, στη Βιρτζίνια - και στη Νέα Υόρκη, όπου ο «δημοκρατικός σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος, στην κορύφωση κεραυνοβόλας πολιτικής ανόδου.

Ήταν «πολύ, πολύ άσχημη βραδιά» για τον πρόεδρο Τραμπ, σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόμπερτ Ρόουλαντ, καθηγητής επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο του Κάνσας.

«Έχουμε την επιλογή μεταξύ του κομμουνισμού και της κοινής λογικής», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα, στις νότιες ΗΠΑ.

«Αν θέλετε να μάθετε τι θέλουν να κάνουν οι δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί στην Αμερική, δείτε το αποτέλεσμα των εκλογών χθες στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους εγκατέστησε κομμουνιστή στη δημαρχία», επέμεινε ο 79χρονος μεγιστάνας, γεννημένος στη μεγαλούπολη.

Αργότερα πάντως, σε συνέντευξή του στο Fox News, διαβεβαίωσε πως «θέλει η πόλη να είναι επιτυχημένη». Μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του άλλωστε βρίσκεται στη μητρόπολη.

«Οικονομικό θαύμα»

Ο αμερικανός πρόεδρος διαλάλησε τα καλά της οικονομικής πολιτικής του και παρότρυνε το κόμμα του να κάνει το ίδιο, μολονότι σύμφωνα με τον Τόμας Καν, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο American University της Ουάσιγκτον, οι νίκες των δημοκρατικών προχθές είχαν «κοινή θεματική: το κόστος ζωής».

«Κάνουμε πραγματικότητα ένα οικονομικό θαύμα», διαβεβαίωσε απτόητος ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαϊάμι, την ώρα που δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν εντεινόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την ακρίβεια και για τη δασμολογική πολιτική του.

Διαβεβαίωσε ότι μείωσε τις τιμές των καυσίμων - είναι πρακτικά αμετακίνητες εδώ κι έναν χρόνο - και των τροφίμων, μολονότι σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της κυβέρνησής του αναμένεται να καταγράψουν αύξηση 3% φέτος.

Ακόμη και στο ίδιο το στρατόπεδό του, επικρατεί κάποια ανησυχία.

Οι ρεπουμπλικάνοι πρέπει να ακούσουν την «προειδοποίηση», έκρινε προχθές ο Στιβ Μπάνον, μέγας ταγός του κινήματος MAGA (Make America Great Again, «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»).

Από τη πλευρά του ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που έκρινε προχθές μέσω X ότι θα ήταν «ηλίθιο» να «αντιδράσουμε με υπερβολικό τρόπο» στα αποτελέσματα τοπικών εκλογών, κάλεσε - ταυτόχρονα - να «επικεντρωθούμε στο εσωτερικό μέτωπο».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να μπορέσει το επίπεδο της αξιοπρεπούς ζωής σε αυτή τη χώρα να γίνει προσιτό και για αυτό κριθούμε τελικά» στις ενδιάμεσες εκλογές, προειδοποίησε.

«Έχει πάντα δίκιο»

Η προσέγγιση του προέδρου Τραμπ είναι «πως έχει πάντα δίκιο», εκτιμά ο καθηγητής Ρόουλαντ. Αλλά όσα λέει «συγκρούεται με αυτό που ζει ο κόσμος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ».

Ο καθηγητής Καν από την πλευρά του αναφέρθηκε στις επίχρυσες διακοσμήσεις του ρεπουμπλικάνου που έχουν γεμίσει τον Λευκό Οίκο και την επιδεικτική γιορτή που παρέθεσε για το Χάλογουιν. «Οι Αμερικανοί δυσκολεύονται και τον βλέπουν να ζει σαν πρίγκιπας», επισήμανε.

Οι κοινοβουλευτικοί της δεξιάς «συνέδεσαν την τύχη τους με τον Τραμπ» και πλέον το ερώτημα γι’ αυτούς είναι μήπως πρέπει να πάρουν αποστάσεις, «να διαχωρίσουν τη θέση τους», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γουέντι Σίλερ, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Brown University.

Πλην όμως οι ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι «δεν μπορούν να εναντιωθούν μετωπικά» με τον πρόεδρο, διότι σε αυτή την περίπτωση θα εκτεθούν στον κίνδυνο να αντικατασταθούν από άλλα στελέχη με πιο ριζοσπαστικό προφίλ στις εσωκομματικές διαδικασίες, παρατηρεί ο καθηγητής Ρόουλαντ.

Ο ίδιος ο κ. Τραμπ παρότρυνε χθες το κόμμα του να υιοθετήσει ακόμη πιο σκληρή γραμμή στο Κογκρέσο, κάτι που εγείρει κίνδυνο περαιτέρω παράτασης της δημοσιονομικής παράλυσης.

