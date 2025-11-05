Το πρωί της Τετάρτης, ένα άτομο οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος που βρίσκονταν στο πέρασμά του στο νησί Ολερόν της Γαλλίας.

Πέντε τραυματίες, οι δύο σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του περιστατικού στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, όπου ένας άνδρας οδήγησε εσκεμμένα το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez ενημέρωσε πρι από λίγο για την κατάσταση των τραυματιών λέγοντας πως κατά τη διάρκεια του 35λεπτου περιστατικού, ο οδηγός χτύπησε πέντε άτομα και δύο από αυτά παραμένουν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης μιας 22χρονης γυναίκας.

Πρόσθεσε πως γύρω στις 8:40 π.μ. τοπική ώρα το πρωί της Τετάρτης, ένα άτομο οδήγησε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος όπου υπήρχαν πεζοί και ποδηλάτες.

Ο Laurent Nuñez επαίνεσε τους αστυνομικούς που έσπευσαν πρώτοι για τη σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος αντιστάθηκε και προσπάθησε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση, αλλά αρνείται να μιλήσει στους αστυνομικούς ενώ δεν ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες.

Όπως τόνισε ο Γάλλος υπουργός στη σημείο του συμβάντος βρίσκεται εκπρόσωπος του Εθνικού Εισαγγελέα της Αντιτρομοκρατικής, αλλά μόνο ως παρατηρητής και δεν χειρίζεται επί του παρόντος την έρευνα. Ωστόσο απέφυγε την ερώτηση σχετικά με το αν ο δράστης φώναξε συνθήματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, λέγοντας ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν λεπτομερώς το κίνητρο και θα αποφασίσουν εάν θα χρειαστεί να εμπλακούν οι εισαγγελείς της αντιτρομοκρατίας.

Η εφημερίδα Le Parisien επικαλούμενη την αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζουν την πιθανότητα ο ύποπτος να είναι ψυχικά ασθενής. Το BFMTV είπε ότι ήταν γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και αδικήματα για ναρκωτικά.

Ο δήμαρχος της περιοχής από την πλευρά του επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος ήταν «γνωστός, ιδιαίτερα στη τοπική αστυνομία, για προβληματική συμπεριφορά και για προβλήματα με το αλκοόλ». Ωστόσο κατά τον εισαγγελέα «δεν ήταν στη λίστα παρακολούθησης S», μια λίστα των ερευνητών με ριζοσπαστικοποιημένα άτομα. Η εφημερίδα Charente Libre ανέφερε ότι ήταν Γάλλος υπήκοος.

Με πληροφορίες του Guardian/Le Parisien