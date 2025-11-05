Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση εκατοντάδων μέτρων σε περιοχή όπου βρίσκονται υπόστεγα και χώροι στάθμευσης.

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη και μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα αμέσως μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, στις κεντρικές ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άντι Μπεσίαρ, που εξέφρασε τον φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου. Ο αεροπορικός βραχίονας της εταιρείας μεταφορών και παράδοσης δεμάτων είναι εγκατεστημένος στη Λούιβιλ.

{https://www.youtube.com/watch?v=cNW94CpNqhA&t=1s}

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός χωρίς αμφιβολία πρόκειται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονταν και ότι αναπτύχθηκαν στην περιοχή μέσα ελέγχου της ποιότητας του αέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=gjoT2ujRkOE}

Ερασιτεχνικό βίντεο, που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY, δείχνει τον αριστερό κινητήρα να έχει πάρει φωτιά ενώ ακόμη το MD-11 τροχοδρομούσε στον διάδρομο και προσπαθούσε να απογειωθεί προτού εκραγεί, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά και στήλη καπνού.

{https://www.youtube.com/watch?v=7HJMZiUSCfw}

Το αεροσκάφος τερμάτισε την πορεία του σχεδόν 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πλάνα από τον αέρα, από ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών δικτύων, δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση εκατοντάδων μέτρων σε περιοχή όπου βρίσκονται υπόστεγα και χώροι στάθμευσης, καθώς φάροι οχημάτων των υπηρεσιών άμεσης δράσης και πρώτων βοηθειών διακρίνονται σε μικρή απόσταση.

«Ως αυτό το στάδιο, νομίζουμε πως η κυριότερη πληγείσα περιοχή είναι αυτή (όπου βρίσκεται η έδρα) δυο εταιρειών», σύμφωνα με τον κ. Μπεσίαρ.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ