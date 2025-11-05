Το ερώτημα είναι τώρα πόσες ακόμη «γαλάζιες» πολιτείες θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά του, διεκδικώντας επανακατανομή των εδρών.

Οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας ενέκριναν την Πρόταση 50 - σύμφωνα με το CBS News - ένα μέτρο που υποστηρίχθηκε από τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ προκειμένου να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς να κατακτήσουν πέντε έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Το μέτρο αποσκοπεί στο να καταστήσει αρκετές εκλογικές περιφέρειες του Κογκρέσου που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί στην Καλιφόρνια πιο «ευνοϊκές» για τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές, σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί ο πρόσφατος ανασχεδιασμός σε πολιτείες όπως το Τέξας, που ευνοεί τους Ρεπουμπλικανούς.

Η έγκριση της Πρότασης 50 προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Ρεπουπλικάνων, με τον Τσαρλς Μάνγκερ Τζούνιορ να δηλώνει χαρακτηριστικά πως λυπάται «για ό,τι προδιαγράφεται για τον λαό της Καλιφόρνια».

«Αλλά είμαι ικανοποιημένος τουλάχιστον από το εξής: η εκστρατεία μας εκπαίδευσε τον λαό της Καλιφόρνια ώστε να μπορέσει να λάβει μια ενημερωμένη απόφαση για ένα τόσο τεχνικό αλλά κρίσιμο ζήτημα όπως η μεταρρύθμιση της ανακατανομής (των εδρών), αν και σε τόσο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».