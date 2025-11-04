Συνολικά η Χαμάς πρέπει να παραδώσει 28 σορούς ομήρων στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το φέρετρο, το οποίο συνόδευαν Ισραηλινοί στρατιώτες «πέρασε τα σύνορα προς το κράτος του Ισραήλ και κατευθύνεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης» ανακοίνωσαν οι IDF.

Το γραφείο του Νετανιάχου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το φέρετρο με τη σορό του ομήρου παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στη Λωρίδα της Γάζας στον στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, προτού μεταφερθεί στο Ισραήλ.

Από τη στιγμή που άρχισε το πρώτο στάδιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οργάνωση έχει απελευθέρωσε τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων φυλακισμένων, και άρχισε να επιστρέφει σταδιακά τις σορούς αυτών που σκοτώθηκαν.

Από τις 28 σορούς ομήρων, 21 έχουν ήδη παραδοθεί από τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης αυτής που παραδόθηκε το βράδυ της Τρίτης, η οποία δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

{https://twitter.com/IDF/status/1985789748921680303}