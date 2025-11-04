Απειλή για βόμβα σε πτήση της United Airlines προκάλεσε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον.

Διακόπηκε η λειτουργία του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον, έπειτα από απειλή για βόμβα σε πτήση.

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέκοψε τη λειτουργία του αεροδρομίου, έπειτα από απειλή εναντίον πτήσης της United Airlines. Παράλληλα, το εν λόγω αεροπλάνο εκκενώθηκε, προκειμένου να γίνει έρευνα.

Πηγή του Bloomberg ανέφερε ότι επρόκειτο για απειλή για βόμβα στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Επρόκειτο για πτήση που είχε φτάσει στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν από το Χιούστον, ανέφερε το FlightRadar24.

Περίπου μισή ώρα μετά την πρώτη ανακοίνωση για το «πάγωμα» των πτήσεων, από το αεροδρόμιο ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν ξανά οι αναχωρήσεις και αφίξεις.

