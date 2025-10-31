Η έρευνα για την κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατούμενου οδήγησε σε ποινικές διώξεις εναντίον πέντε στρατιωτών και προκάλεσε αναταραχή στο Ισραήλ.

Η επικεφαλής του νομικού συμβουλίου του ισραηλινού στρατού παραιτήθηκε την Παρασκευή μετά από ποινική έρευνα για τη διαρροή ενός βίντεο που φαινόταν να δείχνει στρατιώτες να κακοποιούν έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο.

Ο κρατούμενος είχε συνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Η Γενική Εισαγγελέας, υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, δήλωσε ότι παραιτείται επειδή αυτή ήταν που ενέκρινε τη διαρροή του βίντεο τον Αύγουστο του 2024.

Η έρευνα για την κακοποίηση οδήγησε σε ποινικές διώξεις εναντίον πέντε στρατιωτών και προκάλεσε αναταραχή. Η έρευνα καταδικάστηκε από δεξιούς πολιτικούς και προκάλεσε διαδηλώσεις. Πλήθος εισέβαλε σε δύο στρατιωτικές βάσεις, αφού οι ερευνητές κάλεσαν στρατιώτες για ανάκριση.

Μια εβδομάδα μετά την εισβολή στις βάσεις, ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έδειχνε τις στιγμές της κακοποίησης διέρρευσε στο ισραηλινό N12 News. Το βίντεο έδειχνε στρατιώτες να παίρνουν έναν κρατούμενο στην άκρη και να τον περικυκλώνουν φορώντας τον εξοπλισμό που έχουν για την αντιμετώπιση ταραχών. Κρατούσαν έναν σκύλο, που εμπόδιζε την ορατότητα των πράξεών τους.

{https://twitter.com/N12News/status/1984337340806926656}

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διαρροή του βίντεο και ότι η Τομέρ-Γερουσάλμι βρισκόταν σε αναγκαστική άδεια.

Η Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι υπερασπίστηκε τις πράξεις της ως μια προσπάθεια να αποκρούσει την προπαγάνδα εναντίον της νομικής υπηρεσίας του στρατού που είναι επιφορτισμένη με την τήρηση του κράτους δικαίου, και η οποία, όπως είπε, είχε υποστεί συκοφαντίες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Πρέπει να ερευνηθούν υποθέσεις βίας

Το βίντεο προήλθε από το στρατόπεδο κράτησης Sde Teiman, όπου βρίσκονται ορισμένοι από τους μαχητές της Χαμάς οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, μαζί με Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στους επόμενους μήνες στη Γάζα.

Ομάδες υπεράσπισης έχουν αναφέρει σοβαρές κακοποιήσεις Παλαιστινίων υπό ισραηλινή κράτηση κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ισραηλινός στρατός διερευνά δεκάδες υποθέσεις, αλλά επιμένει ότι η κακοποίηση δεν είναι συστηματική.

Η υποστράτηγος αποκάλεσε τους κρατούμενους του Sde Teiman «τρομοκράτες του χειρότερου είδους» στην επιστολή παραίτησής της, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό δεν αφαιρεί την υποχρέωση διερεύνησης ύποπτων κακοποιήσεων. «Προς λύπη μου, αυτή η βασική κατανόηση - ότι υπάρχουν πράξεις στις οποίες δεν πρέπει να υποβάλλονται ούτε οι πιο άθλιοι κρατούμενοι - δεν είναι πλέον πειστική για όλους», είπε.

Ορισμένοι πολιτικοί έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την παραίτησή της. Ο Κατζ δήλωσε ότι όποιος κατασκευάζει «συκοφαντίες αίματος εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών είναι ανάξιος να φοράει στολή των IDF».

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ χαιρέτισε την παραίτηση και ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα από περισσότερες νομικές αρχές. Δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο οποίο στέκεται πάνω από Παλαιστίνιους κρατούμενους που κείτονταν δεμένοι στο πάτωμα σε μια ισραηλινή φυλακή, λέγοντας ότι ήταν οι δράστες της 7ης Οκτωβρίου που πρέπει να λάβουν τη θανατική ποινή.

Περίπου 1.700 κρατούμενοι στη Γάζα αφέθηκαν ελεύθεροι αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα με αντάλλαγμα 20 Ισραηλινούς ομήρους, μερικοί από τους οποίους έχουν αναφέρει βασανιστήρια και κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ομηρίας τους.

Τρεις από αυτούς δήλωσαν στον ισραηλινό Τύπο ότι ξυλοκοπήθηκαν από τους απαγωγείς τους σε αντίποινα για σχόλια του Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος υπερηφανεύεται για την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης για τους Παλαιστίνιους. Ο ίδιος απάντησε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί εξυπηρετούν τη Χαμάς.

Με πληροφορίες του Reuters