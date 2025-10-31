Ώρα να ξεκινήσετε την προετοιμασία για την Black Friday 2025!

Η Black Friday 2025 δεν είναι πλέον μία ημέρα. Έχει γίνει μια υπόθεση που διαρκεί έναν μήνα, οπότε αν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, θα πρέπει να μπείτε στο mood των εκπτώσεων.

Μερικοί λιανοπωλητές κυκλοφορούν πρόωρες προσφορές της Black Friday αυτή τη στιγμή, Έτσι, αν θέλετε να περάσετε το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών απολαμβάνοντας τα περισσεύματα, βλέποντας ταινίες και περνώντας χρόνο με την οικογένεια, θα μπορείτε να ξεκινήσετε με τα ψώνια των γιορτών, να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα και να τσεκάρετε προϊόντα από την προσωπική σας λίστα επιθυμιών.

Πότε είναι η Μαύρη Παρασκευή;

Η Black Friday είναι πάντα η Παρασκευή που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών. Φέτος, η Black Friday 2025 πέφτει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Ωστόσο, με πολλές εκπτώσεις να ξεκινούν νωρίς, ολόκληρος ο μήνας έχει χαρακτηριστεί «Μαύρος Νοέμβριος» τα τελευταία χρόνια.

Η Black Friday έχει προσφορές σε όλα;

Ενώ υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν έκπτωση όλα τα είδη στη λίστα επιθυμιών σας, είναι σύνηθες ότι πολλές κορυφαίες μάρκες θα προσφέρουν εκπτώσεις σε μια ποικιλία κατηγοριών — και για ορισμένες, θα είναι η μεγαλύτερες της χρονιάς. Σε τι πρέπει να επενδύσετε; «Οι τηλεοράσεις, οι φορητοί υπολογιστές, οι κονσόλες παιχνιδιών και οι μεγάλες συσκευές συνήθως έχουν τις χαμηλότερες τιμές την Black Friday», λέει η Stephanie Carls , ειδικός σε θέματα λιανικής πώλησης του RetailMeNot . «Το ίδιο ισχύει και για τα χειμερινά ρούχα και τα εποχιακά είδη που συνήθως δεν προσφέρονται ως δώρο».

Έχει κάθε κατάστημα εκπτώσεις;

Σχεδόν κάθε μεγάλος λιανοπωλητής θα έχει εκπτώσεις την Black Friday, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Walmart, Target, Kohl's, Best Buy, Wayfair και The Home Depot. Οι εκπτώσεις ποικίλλουν μεταξύ των μικρότερων εμπορικών σημάτων και των ανεξάρτητων καταστημάτων, αλλά πολλά θα συμμετάσχουν στη δράση με κάποιο είδος εκπτώσεων.

Στρατηγικές αγορών για τη Black Friday

Να έχετε ένα σχέδιο: Μην περιμένετε μέχρι τη Black Friday για να δείτε τι είναι σε προσφορά — δημιουργήστε μια λίστα επιθυμιών και παρακολουθήστε τις τιμές ξεκινώντας από τώρα. Πολλοί λιανοπωλητές θα αρχίσουν να προσφέρουν εκπτώσεις πολύ πριν από τη μεγάλη μέρα, οπότε αν δείτε μια πραγματικά υπέροχη τιμή, ενεργήστε γρήγορα πριν εξαντληθούν τα προϊόντα. Επιπλέον, γνωρίζοντας τι ψάχνετε εκ των προτέρων, η διαδικασία θα είναι απλοποιημένη και γρήγορη.

Έρευνα, έρευνα, έρευνα: «Να κάνετε πάντα την έρευνά σας!», λέει ο ειδικός στα ψώνια Trae Bodge του TrueTrae.com . «Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο όπως το Yahoo Shopping για να συγκρίνετε τιμές σε όλους τους λιανοπωλητές». (Ευχαριστώ, Trae!) Οι εκπτώσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μάρκα σε μάρκα και η διερεύνηση ολόκληρου του τοπίου θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν κάτι είναι πράγματι μια νόμιμη προσφορά, για να μην αναφέρουμε ότι θα εξοικονομήσετε τα περισσότερα χρήματα.

Μην πιστεύετε όλα όσα βλέπετε: Μόνο και μόνο επειδή κάτι ονομάζεται προσφορά, δεν σημαίνει ότι είναι προσφορά. Οι αρχικές τιμές συχνά αυξάνονται τις ημέρες ή τις εβδομάδες πριν από μια μεγάλη εκδήλωση αγορών, ώστε να φαίνεται ότι εξοικονομείτε περισσότερα από ό,τι πραγματικά εξοικονομείτε. Για να έχετε μια καλύτερη εικόνα του ιστορικού τιμών ενός προϊόντος, μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν ιχνηλάτη όπως το Honey.

Οι καλύτερες εκπτώσεις για ψώνια πριν από τη Black Friday:

Πολλοί λιανοπωλητές έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόωρες εκπτώσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο διαδικτυακός κολοσσός λιανικής πώλησης, Amazon, ο οποίος προσφέρει έως και 75% εκπτώσεις σε όλα, από είδη οικιακής χρήσης και ηλεκτρονικά είδη μέχρι ρούχα και προϊόντα ομορφιάς.

Στην Apple μεγάλες εκπτώσεις υπάρχουν στα smartwatch ενώ το πολυαγαπημένο σεσουάρ μαλλιών της Dyson μπορεί να γίνει δικό σας, καθώς είναι πλέον σε προσφορά. Για όσους ενδιαφέρονται για να έχουν ένα καθαρό σπιτι χωρίς κόπο, αυτήν την περίοδο υπάρχουν προσφορές και στις ρομποτικές σκούπες.

Στην Walmart μπορείτε να ψωνίστε από ακυρώσεις και προσφορές flash με έκπτωση έως και 90%.

Στην Old Navy εξοικονομήστε έως και 70% σε όλα, από τζιν μέχρι και πουλόβερ.

Άλλα καταστήματα όπως Target, The Home Depot, REI, Spanx, Sur La Table, Kohl’s και Old Navy συμμετέχουν επίσης με μεγάλες προσφορές σε διάφορα προϊόντα, από ρούχα και παιχνίδια μέχρι οικιακά είδη και εξοπλισμό μαγειρικής.