Η οικογένεια Μπράουν βρήκε το μπουκάλι με τα μηνύματα πάνω από την ίσαλο γραμμή στην παραλία Whartonστην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας.

Τις επιστολές που είχαν βάλει μέσα σε ένα μπουκάλι δύο Αυστραλοί στρατιώτες λίγες μέρες μετά το ταξίδι τους στα πεδία των μαχών της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν πάνω από έναν αιώνα μετά στις ακτές της Αυστραλίας.

Η οικογένεια Μπράουν βρήκε το μπουκάλι μάρκας Schweppes ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή στην παραλία Whartonστην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας στις 9 Οκτωβρίου, δήλωσε η Ντεμπ Μπράουν την Τρίτη. Ο σύζυγός της, Πίτερ, και η κόρη της, Φελίσιτι, έκαναν την ανακάλυψη κατά τη διάρκεια μιας από τις τακτικές αποστολές της οικογένειας με γουρούνες για να καθαρίσουν την παραλία από τα σκουπίδια.

«Καθαρίζουμε πολύ τις παραλίες μας και αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί, περίμενε να το ανοίξει κάποιος», είπε η Ντεμπ Μπράουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα στο διαφανές, χοντρό μπουκάλι υπήρχαν χαρούμενες επιστολές γραμμένες με μολύβι από τους στρατιώτες Malcolm Neville και William Harley, 27 και 37 ετών, αντίστοιχα. Οι επιστολές είχαν ημερμηνία 15 Αυγούστου 1916.

Το πολεμικό τους πλοίο HMAT A70 Ballarat είχε αναχωρήσει από την Αδελαΐδα στις 12 Αυγούστου του ίδιου έτους, για ένα μακρύ ταξίδι προς την άλλη άκρη του κόσμου, όπου οι στρατιώτες του θα ενίσχυαν το 48ο Αυστραλιανό Τάγμα Πεζικού στο Δυτικό Μέτωπο της Ευρώπης.

Ο Neville σκοτώθηκε στη μάχη ένα χρόνο αργότερα. Ο Harley τραυματίστηκε δύο φορές, αλλά επέζησε. Πέθανε στην Αδελαΐδα το 1934 από καρκίνο που, σύμφωνα με την οικογένειά του, προκλήθηκε από τα αέρια των Γερμανών στα χαρακώματα.

Ο Neville ζήτησε από όποιον έβρισκε το μπουκάλι να παραδώσει την επιστολή του στη μητέρα του Robertina Neville στο Wilkawatt, που τώρα είναι μια πόλη-φάντασμα στη Νότια Αυστραλία. Ο Harley έγραψε «μακάρι αυτός που θα το βρει να είναι τόσο καλά όσο είμαστε εμείς τώρα».

Ο Neville έγραψε στη μητέρα του ότι «περνούσε πολύ καλά, το φαγητό είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής, με εξαίρεση ένα γεύμα που θάψαμε στη θάλασσα». Το πλοίο «έσκαζε αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι» συνέχισε. Έγραψε ότι αυτός και οι σύντροφοί του ήταν «Κάπου στη θάλασσα». Ο Ηarley έγραψε ότι ήταν «Κάπου στον Όρμο», αναφερόμενος στον Μεγάλο Αυστραλιανό Όρμο.

Ο Ντεμπ Μπράουν υποψιάζεται ότι το μπουκάλι δεν ταξίδεψε μακριά. Πιθανότατα πέρασε περισσότερο από έναν αιώνα στην ξηρά θαμμένο στους αμμόλοφους. Η εκτεταμένη διάβρωση των αμμόλοφων που προκλήθηκε από τεράστια κύματα κατά μήκος της παραλίας τους τελευταίους μήνες πιθανότατα το απομάκρυνε. Το χαρτί ήταν βρεγμένο, αλλά η επιστολή ήταν ευανάγνωστη. Εξαιτίας αυτού, ο Ντεμπ Μπράουν μπόρεσε να ειδοποιήσει τους συγγενείς και των δύο στρατιωτών για το εύρημα.

Το μπουκάλι «είναι σε άριστη κατάσταση. Δεν είχαν αναπτυχθεί καθόλου πεταλίδες. Πιστεύω ότι αν ήταν στη θάλασσα ή αν είχε μείνει εκτεθειμένο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το χαρτί θα είχε διαλυθεί από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε», είπε. Η εγγονή του Harley είπε ότι η οικογένειά της ήταν «απόλυτα σοκαρισμένη» από το εύρημα. «Dεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο», δήλωσε στο Australian Broadcasting Corp.

Ο δισέγγονος του Neville, Χέρμπι δήλωσε πως το μήνυμα ένωσε την οικογένειά του.«Ακούγεται σαν να ήταν πολύ χαρούμενος που πήγε στον πόλεμο. Είναι τόσο λυπηρό αυτό που συνέβη. Είναι τόσο λυπηρό που έχασε τη ζωή του», είπε.

Με πληροφορίες του CNN