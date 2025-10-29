Με αέρα νικητή ο Ερντογάν στις εκδηλώσεις για τα 102 χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Η Τουρκική Δημοκρατία γιόρτασε την 102η επέτειό της με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντπγάν να διαμηνύει κατά την ομιλία του ότι «δεν θα υπάρχει καμία εσωτερική ή εξωτερική δύναμη που να μπορεί να εμποδίσει το ευλογημένο ταξίδι της Τουρκίας».

Σε έναν διθυραμβικό λόγο ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για το νέο όραμα της χώρας μέσα από τη δημοκρατία. «Τιμώ με ευγνωμοσύνη όλα τα μέλη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης μας, ιδιαίτερα τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος ηγήθηκε του εθνικού αγώνα και έστεψε το πνεύμα των Εθνικών Δυνάμεων με τη Δημοκρατία. Τιμώ με όλο τον σεβασμό όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας, που έτρεξαν από μέτωπο σε μέτωπο εν μέσω τόσων δυσκολιών. Προσεύχομαι στον Θεό για έλεος στους μάρτυρες και τους βετεράνους μας που έπεσαν στο έδαφος σαν να έμπαιναν σε έναν κήπο με τριανταφυλλιές, από τις πρώτες μας επιδρομές στην Ανατολία μέχρι την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, από την Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο μέχρι το έπος της 15ης Ιουλίου» είπε ο Ερντογάν.

Επέμεινε πως «είμαστε μέλη ενός έθνους που ποτέ δεν υποκλίθηκε στη δουλεία, ποτέ δεν συναίνεσε στην καταπίεση. Είδαμε το πάθος του έθνους μας για ελευθερία πιο πρόσφατα στον εθνικό αγώνα» και σημείωσε μεταξύ άλλων πως «η Τουρκική Δημοκρατία είναι ο τελευταίος κρίκος στην αρχαία κρατική μας παράδοση που βασίζεται στην αρχή της συνέχειας. Η Δημοκρατία μας, που ανακηρύχθηκε πριν από 102 χρόνια, είναι επίσης η άνοδος της εθνικής βούλησης, με την αρχή της κυριαρχίας και της άνευ όρων ένταξης στο έθνος.

{https://twitter.com/yirmidorttv/status/1983556933341847885}

»Συνεχίζουμε να θέτουμε τα ορόσημα του Τουρκικού Αιώνα, τα οποία θα φέρουν ειρήνη και σταθερότητα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε ολόκληρη τη γεωγραφία του πολιτισμού μας και θα φέρουν ανακούφιση στους φίλους μας» είπε ο Ερντογάν και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα στρατιωτικά πλάνα.

«Εγκαινιάσαμε μια σύγχρονη εγκατάσταση στο Καχραμάν Καζάν, πηγή υπερηφάνειας για την Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία. Παραδώσαμε το κύριο άρμα μάχης μας, το Altay, στις ένοπλες δυνάμεις μας. Αν θέλει ο Θεός, στοχεύουμε να διαθέσουμε συνολικά 250 άρματα μάχης Altay στον στρατό μας μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Ας μην ξεχνάμε τη δύναμη που αντλούμε από τους ήρωες που μετέφεραν σφαίρες με το αίμα τους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, και τώρα θα έχουμε τα δικά μας άρματα μάχης, τα δικά μας πολεμικά πλοία, τα δικά μας drones, τα δικά μας ελικόπτερα και τα δικά μας μαχητικά αεροσκάφη».

«Τα τελευταία 23 χρόνια έχουμε καταστήσει την Τουρκία μια αναμφισβήτητη χώρα με τα βήματα που έχουμε κάνει, ιδιαίτερα στον αμυντικό κλάδο, τη διπλωματία και τους τομείς της ασφάλειας. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους διπλωματικούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, εμπορικούς και οικονομικούς μας πόρους για έναν δίκαιο κόσμο, όπου οι καταπιεσμένοι δεν υποκλίνονται στον καταπιεστή και οι ισχυροί δεν συντρίβουν τους αδύναμους» τόνισε μεταξύ άλλων.

{https://twitter.com/RTErdogan/status/1983602264268013721}