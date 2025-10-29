Η συμμορία που εμπλέκεται στη ληστεία στο Λούβρο θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από τα τέσσερα άτομα που καταγράφηκαν στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Λούβρο πριν από δύο εβδομάδες έχουν «αναγνωρίσει εν μέρει» την εμπλοκή τους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα δύο άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση είναι ύποπτο ότι είναι μεταξύ εκείνων που εισέβαλαν στην γκαλερί Apollon του μουσείου και έκλεψαν μερικά από τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Από το μουσείο εκλπάπησαν αντικείμενα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ στις 19 Οκτωβρίου, όταν τέσσερις κλέφτες εισέβαλαν στο κτίριο μέρα μεσημέρι και παρουσία κοινού αφαίρεσαν τα κοσμήματα.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε ότι τα κοσμήματα δεν έχουν ανακτηθεί ακόμη και η συμμορία που εμπλέκεται θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από τα τέσσερα άτομα που καταγράφηκαν στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Υπενθυμίζεται ότι κλέφτες εισέβαλαν την Κυριακή στο Λούβρο χρησιμοποιώντας το ασανσέρ για να αποκτήσουν πρόσβαση στον πρώτο όροφο, έκοψαν προθήκες και αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια, συμπεριλαμβανομένης μιας καρφίτσας με διαμάντια που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρα Ευγενία. Οι κλέφτες προσπάθησαν επίσης να κλέψουν το στέμμα της αυτοκράτειρας, αλλά τους έπεσε καθώς έφευγαν.

Η αστυνομία διερευνά τη διάρρηξη με την ελπίδα να ανακτήσει τα κλεμμένα κοσμήματα, αλλά το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποζημιωθεί για τυχόν απώλειες που σχετίζονται με τα αντικείμενα που έχουν «ανεκτίμητη κληρονομιά και ιστορική αξία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του BBC