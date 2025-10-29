Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, επιβεβαίωσε πριν από λίγο ο Λευκός Οίκος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. (4 μμ. ώρα Ελλάδας) στο Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, από τότε που ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Οι δύο ηγέτες έχουν πολλά να συζητήσουν αν και το εμπόριο είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα.

Ενόψει της πολυαναμενόμενης πρώτης συνάντησης της Πέμπτης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές σκιαγραφούν το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, μια συμφωνία που θα μπορούσε να θέσει τέλος σε μήνες παγκόσμιου οικονομικού χάους που προκλήθηκαν από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας, μετά τους υπέρογκους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες δεν έχουν συναντηθεί από κοντά από το 2019. Έκτοτε, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσινγκτον για τις τεχνολογικές εξελίξεις της Κίνας, καθώς και τα μακροχρόνια ζητήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εμπορική σχέση ΗΠΑ - Κίνας, έχουν εντείνει τους δεσμούς μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ευκαιρία επαναφοράς των σχέσεων η συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ

Η συνάντηση της Πέμπτης, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού στη Σεούλ, αποτελεί μια ευκαιρία για την επαναφορά της σχέσης.

Ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης θα βρίσκονται οι σπάνιες γαίες. Ο έλεγχος της Κίνας στην προμήθεια των κρίσιμων ορυκτών - τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις αμερικανικές βιομηχανίες, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τον στρατιωτικό εξοπλισμό, έχει αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για το Πεκίνο. Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών και περισσότερο από το 90% της δυναμικότητας επεξεργασίας του. Αυτόν τον μήνα, το Πεκίνο αύξησε τους περιορισμούς του στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, επικαλούμενο ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Οι αναλυτές σημείωσαν ότι αυτό συνέβη αμέσως μετά την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας ημιαγωγών από τις ΗΠΑ στην Κίνα.

Σε προκαταρκτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κουάλα Λουμπούρ το Σαββατοκύριακο, το Πεκίνο φάνηκε να συμφωνεί να αναβάλει για ένα χρόνο τους νέους ελέγχους εξαγωγών, πιθανώς με αντάλλαγμα το πάγωμα των νέων ελέγχων εξαγωγών τσιπ από την Ουάσινγκτον.

Μια τέτοια συμφωνία θα ήταν μια νίκη τόσο για την κινεζική όσο και για την αμερικανική οικονομία, αν και τα «γεράκια» στην Ουάσινγκτον θα παραπονεθούν ότι η χαλάρωση των ελέγχων εξαγωγών τσιπ, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να αποκόψουν την Κίνα από την προηγμένη έρευνα τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να βλάψει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να στοιχηματίζει στις σπάνιες γαίες, καθώς τους τελευταίους μήνες αποκαλύφθηκε η εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα για αυτά τα κρίσιμα προϊόντα. Την Τρίτη, ο Τραμπ και η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, υπέγραψαν συμφωνία για την εξασφάλιση της εξόρυξης και επεξεργασίας σπάνιων γαιών και άλλων ορυκτών. Οι δύο χώρες θα εξετάσουν μια αμοιβαία συμπληρωματική συμφωνία αποθήκευσης κρίσιμων ορυκτών, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Η Ιαπωνία είναι μια από τις λίγες μεγάλες οικονομίες που έχει εργαστεί ενεργά για να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα για σπάνιες γαίες, ένα μοντέλο που πολλοί στις ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν. Το 2010, μια σύγκρουση μεταξύ κινεζικών και ιαπωνικών σκαφών στην Ανατολική Σινική Θάλασσα οδήγησε σε φόβους ότι η Κίνα θα εμπόδιζε την εξαγωγή σπάνιων γαιών στην Ιαπωνία, προκαλώντας πανικό στη βιομηχανία της, ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ιαπωνία έχει μειώσει την εξάρτησή της από τις σπάνιες γαίες από την Κίνα από 90% σε 60%.

Αλλά και η Κίνα επιδιώκει επίσης να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ. Την Τρίτη, η Κίνα υπέγραψε αναβάθμιση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της με το μπλοκ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ASEAN, οι οποίες συλλογικά αποτελούν τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας. Το διμερές εμπόριο μεταξύ Κίνας και ASEAN ανήλθε σε 771 δισ. δολάρια πέρυσι, σε σύγκριση με 659 δισ. δολάρια του εμπορίου ΗΠΑ - Κίνας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, σε απάντηση στους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες. Αλλά τώρα φαίνεται ότι αυτοί οι δασμοί μάλλον θα αποφευχθούν. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ερώτημα τι θα συμβεί με τους υψηλούς δασμούς που επέβαλαν το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον μεταξύ τους στην αρχή του εμπορικού πολέμου, οι οποίοι τώρα έχουν διακοπεί μέχρι την προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για την επίτευξη συμφωνίας.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο μέσος κινεζικός δασμός στις αμερικανικές εξαγωγές ήταν 32,6%, ενώ ο μέσος αμερικανικός δασμός στις κινεζικές εξαγωγές ήταν 57,6%, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson. Τον Απρίλιο, οι δασμοί και από τις δύο πλευρές ξεπέρασαν το 130%.

«Και οι δύο ηγέτες θεωρούν τους εαυτούς τους και τις χώρες τους ότι βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση», δήλωσε η Bonnie Glaser, διευθύνουσα σύμβουλος του προγράμματος Ινδο-Ειρηνικού στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ με έδρα τις ΗΠΑ. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Και οι δύο θέλουν να αποφύγουν την επιστροφή στους πολύ υψηλούς δασμούς με τους οποίους απειλούσαν ο ένας τον άλλον φέτος».

Ο Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του πιθανότατα να συζητήσουν επίσης τον έλεγχο της φαιντανύλης και να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία για το TikTok. Αλλά εκτός από τις λεπτομέρειες τυχόν συμφωνιών, η μεγαλύτερη πρόοδος στη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας θα είναι η υπογράμμιση της δυνατότητας για εποικοδομητικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πιο ισχυρών ανδρών του κόσμου καθώς και οι δύο πλευρές έχουν συμφέρον να κατευνάσουν αυτόν τον εμπορικό πόλεμο.

Με πληροφορίες του Guardian





