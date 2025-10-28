Τον περασμένο Απρίλιο είχε συλληφθεί επ' αυτοφώρω επειδή είχε χτυπήσει τη γυναίκα βάναυσα.

Μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Ιταλία, όταν ένας 41χρονος που είχε αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης, σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές την πρώην σύντροφό του, ηλικίας 33 ετών.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (28.10.2025), στο Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, έξω από τη Βερόνα στη βόρεια Ιταλία, ένας 41χρονος άνδρας βραζιλιάνικης καταγωγής, ο Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο, δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα, επίσης βραζιλιάνικης καταγωγής, με «αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών».

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο δράστης τηλεφώνησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (27.10.2025) στους καραμπινιέρους, δηλώνοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο σώμα της γυναίκας στο διαμέρισμά της, ενώ το μαχαίρι του εγκλήματος βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του Πεντρόζο.

Η Τζέσικα Ντε Λίμα είχε στο παρελθόν καταγγείλει επανειλημμένα τον πρώην σύντροφό της για βίαιη συμπεριφορά, αλλά στη συνέχεια απέσυρε τις μηνύσεις.

Τον περασμένο Απρίλιο, το δικαστήριο είχε εκδώσει απόφαση που απαγόρευε στον Πεντρόζο να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το σπίτι και τον χώρο εργασίας της γυναίκας, ενώ του είχε επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού παρακολούθησης.