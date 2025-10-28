Τα κοιτάσματα της Τουρκίας σε σπάνιες γαίες αλλάζουν την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Η Τουρκία αναζητά ξένους τεχνολογικούς εταίρους για την ανάπτυξη δυνητικά τεράστιων αποθεμάτων σπάνιων γαιών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για τα κρίσιμα ορυκτά.

Σύμφωνα με το Nikkei Asia, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στις 15 Οκτωβρίου ότι η Τουρκία διαθέτει πιθανώς 12,5 εκατομμύρια τόνους αποθεμάτων σπάνιων γαιών στην Μπεϊλίκοβα, στην βορειοδυτική πόλη Εσκισεχίρ.

Η Τουρκία έχει υποβάλει αίτηση σε έναν διεθνή φορέα, την Κοινή Επιτροπή Αποθεμάτων Μεταλλεύματος (JORC) στην Αυστραλία, για να πιστοποιήσει το εύρημα, δήλωσε αξιωματούχος.

Εάν επιβεβαιωθεί ο όγκος, η Τουρκία θα έχει τα τρίτα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο μετά την Κίνα και τη Βραζιλία, σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να γίνει ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δείγματα που ελήφθησαν από 310 διαφορετικές τοποθεσίες στο κοίτασμα Μπεϊλίκοβα έδειξαν ότι οι πόροι εκεί ανέρχονται συνολικά σε 694 εκατομμύρια τόνους.

Η Τουρκία δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την ακριβή ανάλυση της σύνθεσης των σπάνιων γαιών στους πόρους. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι έχουν ανιχνευθεί 10 ορυκτά σπάνιων γαιών, συμπεριλαμβανομένου του οξειδίου του δημητρίου, του οξειδίου του λανθανίου, του οξειδίου του νεοδυμίου και του οξειδίου του πρασεοδυμίου, καθώς και φθορίτη, βαρίτη και θόριο.

Ο Yalcin Aydin, πρόεδρος και γενικός διευθυντής της κρατικής μεταλλευτικής εταιρείας Eti Maden, δήλωσε στο Nikkei Asia ότι το κοίτασμα Beylikova έχει περιεκτικότητα περίπου 1,75%, αναφερόμενο στην ποσότητα του πολύτιμου ορυκτού που περιέχεται στα μεταλλεύματα.

Αυτό είναι ένα σημαντικό και οικονομικά βιώσιμο επίπεδο για να ξεκινήσει η εξόρυξη, σύμφωνα με τον Kagan Ozdemir, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα μεταλλευτικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης-Cerahpasa.

Περιζήτητα ορυκτά

Το δυσπρόσιο, το νεοδύμιο και το πρασεοδύμιο είναι ιδιαίτερα περιζήτητα, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα, όπως ψυγεία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριες.

Σε απάντηση στους τιμωρητικούς εμπορικούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, το Πεκίνο ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα σαρωτικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, προκαλώντας χάος στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Aydin δήλωσε ότι η Eti Maden «θα επικεντρωθεί στη σωστή ισορροπία κόστους-ποιότητας και δεν χρειάζεται να πιέζει για μέγιστη καθαρότητα».

Προς αναζήτηση τεχνολογικού παρόχου

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Alparslan Bayraktar, δήλωσε στο Nikkei ότι η χώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με την Κίνα, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τον Καναδά και την Αυστραλία για να βρει έναν κατάλληλο πάροχο τεχνολογίας που θα ενίσχυε την παραγωγή στοιχείων σπάνιων γαιών με προστιθέμενη αξία στην περιοχή.

Ο Bayraktar αρνήθηκε να διευκρινίσει τι περιμένει η κυβέρνηση από τους εταίρους της, αλλά τόνισε ότι η Τουρκία θα καλωσόριζε τη ξένη συμμετοχή μόνο εάν οι εταίροι συμφωνούσαν με τους τουρκικούς όρους σχετικά με τη μεταφορά γνώσης και την τοπική παραγωγή.

Ο Aydin δήλωσε ότι η Eti Maden είχε υποβάλει αίτηση στο JORC για πιστοποίηση των προτύπων αναφοράς της «για να αποφύγει τυχόν ερωτηματικά σχετικά με τα αποθέματα, ενώ παράλληλα θα χαλαρώσει τους όρους χρηματοδότησης για το έργο» και θα υποβάλει επίσης αίτηση στην τοπική επιτροπή αναφοράς της Τουρκίας για να πιστοποιήσει τα ευρήματα της Μπεϊλίκοβα.

«Ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κώδικας αποθεμάτων μεταλλευμάτων είναι κρίσιμος για τους δυτικούς επενδυτές και το JORC είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα πλαίσια», δήλωσε ο Robin Griffin, αντιπρόεδρος έρευνας μετάλλων και εξόρυξης στην εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie.

Η Τουρκία ξεκίνησε μια πιλοτική εγκατάσταση στη Μπεϊλίκοβα για την επεξεργασία 1.200 τόνων μεταλλεύματος ετησίως το 2023.

Ο Bayraktar δήλωσε ότι η πιλοτική μονάδα έχει ήδη επιτύχει καθαρισμό άνω του 90%, αλλά η ξένη εμπειρογνωμοσύνη θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρόνο και να προσθέσει αξία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε βιομηχανική παραγωγή με ή χωρίς ξένη συνεισφορά.

Η Eti Maden στοχεύει να ξεκινήσει τη φάση σχεδιασμού ενός βιομηχανικού εργοστασίου τον επόμενο χρόνο, με σχέδια να ανοίξει έως το 2027-2028. Η εταιρεία επιδιώκει να επεξεργάζεται 570.000 τόνους μεταλλεύματος ετησίως για την παραγωγή 10.000 τόνων οξειδίων σπάνιων γαιών από το εργοστάσιο.

Ο Willis Thomas, κύριος σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων CRU Group με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι τα εκτιμώμενα 12,5 εκατομμύρια τόνοι είναι σημαντικά και θα προσθέσουν 17% στα συνολικά αποθέματα σπάνιων γαιών εκτός Κίνας.

«Βρίσκονται τόσο κοντά στην ηπειρωτική Ευρώπη, κοιτάσματα όπως αυτό στην Τουρκία θα μπορούσαν να γίνουν μέρος μιας μελλοντικής αλυσίδας αξίας σπάνιων γαιών που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη», δήλωσε ο Thomas, αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες.

Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Κίνα, αλλά έχει επίσης ενταχθεί στο φόρουμ Συνεργασίας για την Ασφάλεια των Ορυκτών, υπό την ηγεσία της Δύσης, σε αναζήτηση χρηματοδότησης και τεχνολογικής συνεργασίας για την ανάπτυξη των σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών της.