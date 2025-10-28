Ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους σε αρκετές περιοχές, όπως στην Κωνσταντινούπολη Σμύρνη, Προύσσα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου.

Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι στην περιοχή του Μπαλικεσίρ στην Τουρκία, μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που «χτύπησε» το βράδυ της Δευτέρας.

Ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους σε αρκετές περιοχές, όπως στην Κωνσταντινούπολη Σμύρνη, Προύσσα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ωστόσο, ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 22 άτομα στον πανικό που προκλήθηκε στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό.

Οι κάτοικοι ξενύχτησαν στους δρόμους, καθώς φοβούνται το ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού. Σε πολλές περιοχές άνοιξαν δομές, όπως τζαμιά, σχολεία και αθλητικές αίθουσες, για να φιλοξενήσουν πολίτες τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές.

