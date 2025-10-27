Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο αργός ρυθμός του τυφώνα Melissa σημαίνει ότι είναι έτοιμος να ρίξει καταρρακτώδεις βροχές στις πληγείσες περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο αργός αλλά φονικός τυφώνας Melissa πλησιάζει προς την Τζαμάικα, απειλώντας να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικούς ανέμους στο νησί της Καραϊβικής.

Ο τυφώνας Melissa, ο οποίος αναβαθμίστηκε σε καταιγίδα κατηγορίας 5, αυτή δηλαδή με τη μέγιστη ισχύ, αναμένεται να φτάσει στην ξηρά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (τοπική ώρα). Οι αρχές φοβούνται ότι ο τυφώνας Melissa, ο οποίος ήδη «ευθύνεται» για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο νησί Ισπανιόλα, θα μπορούσε να γίνει ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει «χτυπήσει» ποτέ την Τζαμάικα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο αργός ρυθμός του τυφώνα σημαίνει ότι είναι έτοιμος να ρίξει καταρρακτώδεις βροχές στις πληγείσες περιοχές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο για φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. «Αυτή η ακραία πιθανότητα βροχόπτωσης, λόγω της αργής κίνησης, θα δημιουργήσει ένα καταστροφικό γεγονός εδώ για την Τζαμάικα», δήλωσε ο Τζέιμι Ρόουμ, αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) με έδρα τις ΗΠΑ.

{https://twitter.com/QRAhora/status/1982878321034805753}

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, προέτρεψε τους κατοίκους να ακολουθούν τις εντολές εκκένωσης, τονίζοντας ότι η αναγκαστική εκκένωση ήταν «μια ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων να παραμένουν και να προστατεύουν την περιουσία τους και της προσπάθειας εξισορρόπησης του εθνικού αγαθού της διάσωσης ζωών και της άσκοπης δαπάνης πόρων. Σας έχουμε προειδοποίσει. Επομένως, τώρα εξαρτάται από εσάς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να λάβετε τις σωστές αποφάσεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όλα τα αεροδρόμια και τα σχολεία στην Τζαμάικα έχουν λάβει εντολή να κλείσουν ενώ και η δημόσια υπηρεσία λεωφορείων έχει αναστείλει τη λειτουργία της εκτός από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για εκκενώσεις.

Οι αρχές της Τζαμάικα υπολογίζουν ότι περίπου 50.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να εκτοπιστούν από τον τυφώνα, δήλωσε ο Ντέσμοντ Μακένζι, υπουργός τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, είπε, μόνο περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν φτάσει σε καταφύγια και ακόμα λιγότερο στις ενορίες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων της Αγίας Ελισάβετ και του Κλάρεντον. Ωστόσο αναμένεται αρκετοί από τους κατοίκους να φτάσουν τις επόμενες ώρες σε καταφύγια.

{https://twitter.com/sen/status/1982850378170610114}

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα διέταξε εκκενώσεις για τμήματα της πρωτεύουσας, Κίνγκστον, και ολόκληρο το νησί έχει χαρακτηριστεί ως «απειλούμενο» ενώ ο τυφώνας κινούνται το απόγευμα της δευτέρας με μόλις 6 χλμ/ώρα. Οι Αρχές στη Τζαμάικα προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω, καθώς αναμένονται καταστροφικές, απειλητικές για τη ζωή ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις τις επόμενες ώρες.

Αυτές οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε όλη την Τζαμάικα, την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Κούβα καθώς η καταιγίδα κάνει μια αργή στροφή βόρεια προς τη νότια ακτή της Τζαμάικα. Ενώ θα πλησιάζει στη στεριά το βράδυ της Δευτέρας, θα δημιουργηθούν καταστροφικοί άνεμοι, ειδικά στα βουνά. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι αυτοί οι άνεμοι θα μπορούσαν να διαρκέσουν 24 ώρες ή και περισσότερο, οδηγώντας σε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, πολύωρες διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών.

{https://twitter.com/thegolfshaman/status/1982878212615987482}

Ο τυφώνας θα οδηγήσει επίσης ένα απειλητικό κύμα καταιγίδας στις ακτές. Το νερό, που συσσωρεύεται κοντά στο «μάτι» και στην ανατολική πλευρά της καταιγίδας, προβλέπεται να ξεπεράσει τα 4 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους την επόμενη ημέρα.

Εκκενώσεις στο Γκουαντάναμο

Ήδη 1.000 άτομα προσωπικό εκκένωσαν το Γκουαντάναμο ενόψει του τυφώνα. Το Ναυτικό αυτό το Σαββατοκύριακο μετέφερε 1.000 άτομα (μη απαραίτητο προσωπικό), μέλη οικογενειών, κατοίκους και κατοικίδια ζώα από τον Ναυτικό Σταθμό του Γκουαντάναμο ενόψει του τυφώνα Melissa, ωστόσο στην περιοχή παραμένουν 3.000 άτομα.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την πρόοδο της καταιγίδας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του προσωπικού μας και την ετοιμότητα των βάσεων μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διοικητής της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας του Ναυτικού, υποναύαρχος Τζον Χιούιτ. Οι παρατεταμένοι άνεμοι θεωρούνται «καταστροφικοί» όταν φτάνουν τους 50 κόμβους ή 93 χλμ/ώρα. Πιο εκτεταμένες ζημιές συμβαίνουν καθώς οι άνεμοι φτάνουν και υπερβαίνουν τη δύναμη του τυφώνα, η οποία είναι 120χλμ/ώρα περίπου.

{https://twitter.com/zoryceroo/status/1982878190755557611}

Το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα δώσει προτεραιότητα στην ηλεκτροδότηση της ανατολικής περιοχής ενόψει του τυφώνα Melissa, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει την Τρίτη το βράδυ στην περιοχή. Η κίνηση αυτή στοχεύει «να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι», αλλά πιθανότατα θα προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε άλλες επαρχίες, ανέφερε η υπηρεσία.

Η πρώτη έλευση του τυφώνα Melissa

Το μάτι του τυφώνα Melissa είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσει στη νότια ακτή της Τζαμάικα το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα) και θα περάσει πάνω από τη βόρεια ακτή μέχρι το απόγευμα της Τρίτης. Η καταιγίδα θα μπορούσε να εξασθενήσει ελαφρώς πριν από την άφιξη στην ξηρά, αλλά οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν υπάρχει πρακτική διαφορά μεταξύ της έντασης της Κατηγορίας 4 ή 5, επειδή και οι δύο μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές από τον άνεμο. Είναι επίσης πολύ πιθανό οι άνεμοι του τυφώνα στα βουνά να είναι σημαντικά υψηλότεροι από αυτούς στις παραλίες.

{https://twitter.com/HumExplorer/status/1982877856289145338}

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε τμήματα της Τζαμάικα, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει σε κατολισθήσεις, ξαφνικές πλημμύρες και υποχώρηση του εδάφους, και να καταστήσει τα δέντρα ευκολότερους στόχους για τους ανέμους. Η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία θα συνεχίσουν να υφίστανται έντονες βροχοπτώσεις, και αναμένονται τροπικοί άνεμοι με ισχύ θύελλας (63 χλμ/ώρα ή υψηλότεροι) μέχρι αργά την Τρίτη.

Η καταιγίδα είναι πιθανό να εξασθενήσει ελαφρώς πάνω από το έδαφος της Τζαμάικα, ωστόσο οι μετεωρολόγοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Melissa θα φτάσει στη νοτιοανατολική Κούβα ως κατηγορίας 3 ή υψηλότερη.

Την Τρίτη το βράδυ, η δεύτερη έλευση στην ξηρά

Την Τρίτη το βράδυ ή νωρίς το πρωί της Τετάρτης, το κέντρο του τυφώνα πιθανότατα θα φτάσει στην Κούβα για δεύτερη φορά, περνώντας πάνω από τη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας καθώς κατευθύνεται προς τις Μπαχάμες. Στην περιοχή θα υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφικοί άνεμοι. Η διάρκεια του έντονου καιρού, ωστόσο, μπορεί να μην διαρκέσει τόσο όσο πάνω από την Τζαμάικα.

Τετάρτη, η τρίτη απειλή έλευσης στην ξηρά

Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, η καταιγίδα θα στροβιλίζεται πάνω από τις Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κάικος. Είναι πιθανή μία τρίτη προσέγγιση σε ξηρά σε ένα από τα νησιά εάν το κέντρο του τυφώνα Melissa μετακινηθεί απευθείας πάνω από την ξηρά. Σε κάθε περίπτωση, η καταιγίδα θα έχει αποδυναμώσει κάπως, αλλά παραμένουν πιθανές οι καταστροφικές συνθήκες. Ξαφνικές πλημμύρες θα μπορούσαν να επικρατήσουν από την Τρίτη έως την Τετάρτη το βράδυ στις Μπαχάμες και τα Τερκς και Κάικος, σε συνδυασμό με ένα κύμα καταιγίδας και καταστροφικούς ανέμους. Η καταρρακτώδης βροχή θα αρχίσει να υποχωρεί πρώτα στην Τζαμάικα, και μετά στην Ισπανιόλα και την Κούβα.

{https://twitter.com/505Cali2/status/1982791059995349051}

Πέμπτη, η τελική πορεία

Ο επιταχυνόμενος ρυθμός του τυφώνα Melissa θα μπορούσε να χτυπήσει στις Βερμούδες μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, αλλά αυτό παραμένει το πιο αβέβαιο σημείο της μετεωρολογικής πρόγνωσης, μέχρι στιγμής. Στο τελευταίο προγνωστικό μοντέλο η πορεία του τυφώνα φαίνεται να έχει μετατοπιστεί ελαφρώς προς τα δυτικά, μακριά από τις Βερμούδες. Οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να είναι 100% σίγουροι για την τελική κατεύθυνση του τυφώνα μέχρι η Melissa να στραφεί τελικά βόρεια ή βορειοανατολικά τις επόμενες ώρες. Ωστόσο η πιθανότητα ο τυφώνας να χτυπήσει τις ΗΠΑ παραμένει χαμηλή.

{https://twitter.com/MaxVelocityWX/status/1982855743071236594}

Όμως, καθώς η καταιγίδα μεταβαίνει σε ένα πιο τυπικό σύστημα, τελικά θα μπορούσε να επηρεάσει τις Καναδικές Παραλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις για τις ανατολικές ΗΠΑ την Πέμπτη και την Παρασκευή, όμως αυτές δεν προέρχονται από τον τυφώνα Μelissa. Αντίθετα, ένα ξεχωριστό σύστημα καταιγίδων αναπτύσσεται κοντά ή στα ανοιχτά της Ανατολικής Ακτής, το οποίο θα προσελκύσει τροπική υγρασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τοπικά έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές μεμονωμένες ανησυχίες για πλημμύρες σε περιοχές του Μεσοατλαντικού και του Βορειοανατολικού Ατλαντικού.

Με πληροφορίες των NYTimes/CNN/BBC






