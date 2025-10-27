Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναμένει ότι θα φτάσει στην Τζαμάικα το πρωί της Τρίτης ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί ποτέ και έχει πλήξει το νησί.

Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

Πρόκειται για έναν σπάνιο κυκλώνα, με ανέμους έως 257.5 χλμ/ώρα. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων αναμένει ότι θα φτάσει στην Τζαμάικα το πρωί της Τρίτης ως ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί ποτέ και έχει πλήξει το νησί.

Το κέντρο του τυφώνα βρίσκεται περίπου 130 μίλια νότια του Κίνγκστον στην Τζαμάικα και η καταιγίδα κινείται δυτικά.

Live η εξέλιξη του κυκλώνα:

«Μην τολμήσετε να βγείτε από το ασφαλές σας καταφύγιο», δήλωσε το NHC τη Δευτέρα το πρωί. «Καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις είναι πιθανές από σήμερα έως την Τρίτη. Καταστροφικοί άνεμοι, ειδικά στα βουνά, θα ξεκινήσουν απόψε, οδηγώντας σε εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών».

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα εξέδωσε υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης την Κυριακή το βράδυ για αρκετές ευάλωτες παράκτιες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Κίνγκστον.

Η Κούβα έχει επίσης εκδώσει προειδοποίηση για τυφώνα για τις ανατολικές επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγκίν. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα για μεγάλο μέρος της Αϊτής, και οι Μπαχάμες έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τυφώνα για τις κεντρικές και νοτιοανατολικές Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κάικος.

Ο τυφώνας Μελίσα κινείται με ρυθμούς χελώνας εδώ και μέρες και δεν θα επιταχυνθεί σύντομα, καθώς θα κινείται προς τα δυτικά μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Νεκροί σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία

Αυτή η αργή κίνηση έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα. Καταρρακτώδεις βροχές έχουν εκδηλωθεί σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις. Τουλάχιστον τρεις θάνατοι έχουν αναφερθεί στην Αϊτή λόγω της καταιγίδας, δύο εκ των οποίων ήταν αποτέλεσμα κατολίσθησης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους ή έχουν εκτοπιστεί, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Ο τυφώνας Μελίσα διπλασιάστηκε σε ισχύ το Σαββατοκύριακο, καθώς εντάθηκε πολύ γρήγορα πάνω από τα εξαιρετικά ζεστά νερά της Καραϊβικής.

Αυτή η εκρηκτική ενίσχυση συμβαίνει όλο και πιο συχνά καθώς ο κόσμος θερμαίνεται λόγω της ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα. Τρεις από τους τέσσερις τυφώνες του Ατλαντικού αυτή την εποχή εντάθηκαν εξαιρετικά γρήγορα: Erin, Gabrielle και Humberto.

Δύσκολη η κατάσταση στην Τζαμάικα

Η Τζαμάικα δεν θα αντιμετωπίσει μόνο καταρρακτώδεις βροχές, αλλά και υπερβολικά σφοδρούς ανέμους. Οι πιο ακραίοι άνεμοι πιθανότατα θα εκδηλωθούν καθώς ο κυκλώνας θα περάσει πάνω από την Τζαμάικα, από τη Δευτέρα το βράδυ προς Τρίτη.

Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και ζημιές σε υποδομές μπορεί να είναι εκτεταμένες.

Αφού περάσει πάνω από την Τζαμάικα, ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί βόρεια και να διασχίσει την ανατολική Κούβα αύριο το βράδυ, προτού κατευθυνθεί στις νοτιοανατολικές Μπαχάμες την Τετάρτη.

