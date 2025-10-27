«Όσοι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπεται να εργαστούν ή να επισκεφθούν αυτή τη χώρα», διαμηνύει το αμερικανό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Σάμι Χάμντι φέρεται να συνελήφθη το πρωί της Κυριακής από ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, με το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (Cair) να δηλώνει ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί προφανή αντίποινα για την κριτική του πολιτικού σχολιαστή προς το Ισραήλ.

Σε δήλωση του Cair αναφέρεται ότι η κράτηση του Χάμντι για την κριτική του στην συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα - ενώ συμμετείχε σε περιοδεία στις ΗΠΑ - αποτελεί «ξεκάθαρη προσβολή της ελευθερίας του λόγου». Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ πρόσθεσε σε ξεχωριστή δήλωση ότι ο Χάμντι αντιμετωπίζει απέλαση.

«Οι δικηγόροι μας και οι συνεργάτες μας εργάζονται για να αντιμετωπιστεί αυτή η αδικία», ανέφερε η δήλωση του Cair, καλώντας την ICE «να δώσει άμεσα λογαριασμό και να απελευθερώσει τον Χάμντι», σημειώνοντας ότι το μόνο «"έγκλημά" του είναι η κριτική σε μια ξένη κυβέρνηση» την οποία το Cair κατηγόρησε ότι έχει «διαπράξει γενοκτονία».

Η γραμματέας Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, έγραψε για τον Χάμντι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η βίζα αυτού του ατόμου ανακλήθηκε και βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή απέλασης. Όσοι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπεται να εργαστούν ή να επισκεφθούν αυτή τη χώρα».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Χάμντι μίλησε το Σάββατο στο ετήσιο γκαλά του παραρτήματος Cair στο Σακραμέντο, ενώ αναμενόταν να μιλήσει την Κυριακή σε γκαλά του παραρτήματος Cair της Φλόριντα.

Η ανάρτηση της ΜακΛάφλιν σχετικά με την κράτηση του Χάμντι κοινοποιήθηκε από την «αγαπημένη» της κυβέρνησης Τραμπ, Λάουρα Λούμερ, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για τη σύλληψή του. Η Λούμερ, η οποία έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό της «υπερασπίστρια των λευκών» και «υπερήφανη ισλαμοφοβική», έχει συχνά διαδώσει θεωρίες συνωμοσίας, όπως την υποστήριξη της άποψης ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν «εσωτερική υπόθεση».

«Ως άμεσο αποτέλεσμα της … αδιάκοπης πίεσής μου προς το [υπουργείο εξωτερικών] και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προχώρησαν πλέον σε ενέργειες σχετικά με το καθεστώς της βίζας του Χάμντι και την παραμονή του στη χώρα», έγραψε η Λούμερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χάμντι είναι ο τελευταίος ανάμεσα σε πολλούς μετανάστες που έχουν συλληφθεί και απελαθεί από την ICE λόγω φιλο-παλαιστινιακών απόψεων. Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο δημοσιογράφος Μάριο Γκεβάρα απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ αφού είχε τεθεί υπό κράτηση κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της μεγάλης αντι-Τραμπ διαδήλωσης «No Kings» τον Ιούνιο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ομοσπονδιακός δικαστής που διορίστηκε κατά την προεδρία του Ρόναλντ Ρίγκαν έκρινε ότι η πολιτική της κυβέρνησης να κρατά και να απελαύνει ξένους επιστήμονες λόγω φιλο-παλαιστινιακών απόψεων παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ και σχεδιάστηκε για να «καταπνίξει εσκεμμένα» τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου.

Στην απόφαση αυτή αναμένεται να ασκηθεί έφεση, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ανακαλεί βίζες βάσει της πολιτικής αυτής.