Ο Καναδάς είναι η μοναδική χώρα της G7 που δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ από τότε που ο Τραμπ άρχισε να επιδιώκει την επιβολή υψηλών δασμών στα αγαθά μεγάλων εμπορικών εταίρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυξάνει κατά 10% τους αμερικανικούς δασμούς στα αγαθά που εισάγονται από τον Καναδά, μετά τη μετάδοση από την επαρχία του Οντάριο μιας αντι-δασμολογικής διαφήμισης στην οποία εμφανιζόταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Αποκαλώντας τη διαφήμιση «απάτη», ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στους Καναδούς αξιωματούχους επειδή δεν την απέσυραν πριν από το πρωτάθλημα μπέιζμπολ World Series.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε, απαντώντας, ότι ο Καναδάς θα «συνεχίσει να βασίζεται στην πρόοδο που είχαμε σημειώσει» στις εμπορικές συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε ότι αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις και με άλλες χώρες.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει δασμό 35% σε όλα τα καναδικά αγαθά – αν και τα περισσότερα εξαιρούνται βάσει υπάρχουσας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Έχουν επίσης επιβάλει δασμούς ανά κλάδο στα καναδικά προϊόντα, περιλαμβανομένου δασμού 50% στα μέταλλα και 25% στα αυτοκίνητα.

Ο Τραμπ δήλωσε, καθώς ταξίδευε προς την Ασία το Σάββατο, ότι «αυξάνω τον δασμό στον Καναδά κατά 10% επιπλέον σε σχέση με αυτό που πληρώνουν τώρα».

Ο Κάρνεϊ ρωτήθηκε για την απειλή αύξησης των δασμών στο περιθώριο της συνόδου του Συνδέσμου Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), στην οποία συμμετέχουν και οι δύο ηγέτες, και δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις συνομιλίες με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της χώρας.

«Έχουμε μια σταθερή εστίαση σε αυτές τις συνομιλίες στο να επιτύχουμε την καλύτερη συμφωνία για τους Καναδούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα και διευκρίνισε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσει έναν «φιλόδοξο προϋπολογισμό που θα πραγματοποιεί επενδύσεις με διαγενεακή αξία στον Καναδά».

Παράλληλα, είπε, πως η χώρα βρίσκεται «σε διαδικασία διαφοροποίησης των εμπορικών μας σχέσεων», κάτι που περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνιών με πολλά μέλη της Asean.

Ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συναντηθεί με τον Καναδό ομόλογό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μαλαισία.

Η οργισμένη ανακοίνωσή του ήρθε μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, την Παρασκευή, ότι θα παγώσει την αντι-δασμολογική διαφημιστική εκστρατεία «ώστε να μπορέσουν να επαναληφθούν οι εμπορικές συνομιλίες», αφού οι ΗΠΑ τις διέκοψαν λόγω της διαφήμισης που περιλάμβανε τον Ρίγκαν.

Ωστόσο, ο Φορντ είπε ότι η διαφήμιση θα συνέχιζε να προβάλλεται το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των αγώνων του World Series μεταξύ των Τορόντο Μπλου Τζέις και των Λος Άντζελες Ντότζερς.

Ο Τραμπ απάντησε ότι η διαφήμιση έπρεπε να είχε αποσυρθεί «ΑΜΕΣΩΣ».

Η διαφήμιση, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Οντάριο, εμφανίζει τον Ρίγκαν να λέει ότι οι δασμοί «πλήττουν κάθε Αμερικανό». Περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη ραδιοφωνική του ομιλία του 1987 που επικεντρωνόταν στο εξωτερικό εμπόριο.

{https://www.youtube.com/watch?v=XWQRuRIxMBI}

Το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν, που είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση της κληρονομιάς του πρώην προέδρου, είχε νωρίτερα επικρίνει τη διαφήμιση για τη «επιλεκτική» χρήση ήχου και εικόνας, καταγγέλλοντας πως παρερμηνεύει την ομιλία του Ρίγκαν. Πρόσθεσε επίσης ότι η κυβέρνηση του Οντάριο δεν είχε ζητήσει άδεια για τη χρήση του υλικού.

Ενώ η διαφήμιση διάρκειας ενός λεπτού περιλαμβάνει μόνο αποσπάσματα από την αρχική πεντάλεπτη ομιλία, δεν αλλοιώνει τα λόγια του Ρίγκαν. Ωστόσο, αλλάζει τη σειρά με την οποία έκανε τα σχόλια.

Ο Φορντ είχε προηγουμένως δεσμευτεί να προβάλλει τη διαφήμιση του Ρίγκαν σε κάθε περιοχή των ΗΠΑ που διοικείται από Ρεπουμπλικανούς.

Τα «αστειάκια» Φορντ - Νιούσομ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η διαφήμιση του Ρίγκαν δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο το Οντάριο - πατρίδα των Τορόντο Μπλου Τζέις - χρησιμοποιεί το World Series ως πλατφόρμα για να επικρίνει τους δασμούς του Τραμπ.

Ο Φορντ και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, αστειεύτηκαν κάνοντας στοιχήματα για το ποια ομάδα θα κερδίσει τη σειρά, σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

Οι δύο άνδρες αστειεύτηκαν επανειλημμένα σχετικά με τους δασμούς στο βίντεο, με τον Φορντ να υπόσχεται να στείλει στον Νιούσομ ένα κουτί σιρόπι σφενδάμου αν οι Λος Άντζελες Ντότζερς - που εδρεύουν στην πολιτεία του Νιούσομ - κερδίσουν.

«Ο δασμός μπορεί να μου κοστίσει λίγα παραπάνω δολάρια στα σύνορα αυτές τις μέρες, αλλά θα αξίζει τον κόπο», έγραψε.

Σε απάντηση, ο Νιούσομ ζήτησε από τον Φορντ να επιτρέψει εκ νέου την πώληση αμερικανικών αλκοολούχων ποτών στα επαρχιακά καταστήματα οινοπνευματωδών και υποσχέθηκε να του στείλει «κρασί αντάξιο πρωταθλήματος από την Καλιφόρνια» αν οι Μπλου Τζέις θριαμβεύσουν.

Ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή τους δηλώνοντας και οι δύο: «Στην υγειά ενός σπουδαίου World Series και μιας φιλίας χωρίς δασμούς ανάμεσα στο Οντάριο και την Καλιφόρνια».

{https://x.com/CAgovernor/status/1981851897419178225}

Πηγή: BBC