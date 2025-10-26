Το βίντεο με τον Αμερικανό πρόεδρο να χορεύει σχολίασε και ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε μπροστά σε Μαλαισιανούς χορευτές κατά την υποδοχή του στην πρώτη στάση της περιοδείας του στην Ασία και έκανε το γνωστό προεκλογικό χορευτικό του, που τότε συνοδεύονταν μουσικά με το τραγούδι «YMCA» και είχε λάβει αρκετά σχόλια.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το χορευτικό του Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Trump dance Malaysia version» με την παράσταση να είναι μέρος της επίσημης υποδοχής που ετοίμασε για τον αμερικανό πρόεδρο ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ.

{https://youtu.be/X9e925FRb-0?si=kOYLfpkWFeS8zq8l}

Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου ταξιδιού, ο Τραμπ θα συναντηθεί στο Τόκιο με τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, καθώς και με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα.