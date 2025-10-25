«Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες. Παρακολουθώ αυτό πολύ στενά», δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Χαμάς.

Με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει πως η ειρήνη στη Μέση Ανατολή «είναι ισχυρή», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στη Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία και να επιστρέψει τις σορούς, διαφορετικά οι χώρες που «εμπλέκονται σε αυτή την ειρήνη, θα αναλάβουν δράση».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή και πιστεύω ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι ΔΙΑΡΚΗΣ.

Η Χαμάς θα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει γρήγορα τις σορούς των νεκρών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών, διαφορετικά οι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αυτή τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ θα αναλάβουν δράση.

Μερικές από τις σορούς είναι δύσκολο να επιστραφούν, αλλά άλλες μπορούν να επιστραφούν τώρα και, για κάποιο λόγο, δεν επιστρέφουν.

Ίσως έχει να κάνει με τον αφοπλισμό τους, αλλά όταν είπα: «Και οι δύο πλευρές θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης», αυτό ισχύει μόνο εάν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες. Παρακολουθώ αυτό πολύ στενά».