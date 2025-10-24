Συνομιλίες του «συνασπισμού των προθύμων», για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κιρ Στάρμερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Ντάουνινγκ Στριτ.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τις δυνατότητες… ιδιαίτερα τις δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς και φυσικά στο κρίσιμο έργο της συμμαχίας των προθύμων σε ό,τι αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες είναι απαραίτητες», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός στον Ζελένσκι.

Ο Κιρ Στάρμερ υποδέχθηκε με μία αγκαλιά τον Ουκρανό ηγέτη, όπως συνηθίζει, στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί έξω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός ηγέτης σημείωσε πως με τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον βασιλιά Κάρολο και μέσω του «συνασπισμού των προθύμων» επανεβεβαιώνεται «η υποστήριξή μας σε εσάς και την Ουκρανία και την απόλυτη δέσμευσή μας στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της ρωσικής επιθετικότητας».

Ακόμα, υπογράμμισε ότι αυτή την εβδομάδα έχουν γίνει «τεράστια βήματα» στον περιορισμό του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Βρετανία για την υποστήριξη και κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως δείχνει ότι δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, καθώς ωθεί την Ουκρανία προς «μία ανθρωπιστική καταστροφή», με επιθέσεις και σε ενεργειακές υποδομές.

«Σας είμαστε ευγνώμονες γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την κατάσταση, από το ξεκίνημα του πολέμου, αλλά ιδιαίτερα τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει διαδοχικές επαφές στη Βρετανία σήμερα. Αρχικά, συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο Ουίνδσορ και στη συνέχεια τον υποδέχθηκε ο Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Στη συνέχεια πήγαν στο Foreign Office, όπου συναντούν τους πρωθυπουργούς της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ και τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Θα ακολουθήσει η τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων».

