«Όποιος θέλει μειώσεις τιμών πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωμα της Ουγγαρίας να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», είπε ο Ούγγρος πρόεδρος.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι η Βουδαπέστη εργάζεται σκληρά προκειμένου να βρει τρόπους «παράκαμψης» των αμερικανικών κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιβάλλει «τεράστιες» κυρώσεις στη ρωσική πολυεθνική Lukoil και την κρατική Rosneft.

Αν και οι λεπτομέρειες των κυρώσεων ακόμη διευθετούνται, μπορεί να αναγκάσουν τη Μόσχα να κλείσει τους εναπομείναντες αγωγούς πετρελαίου προς την Ευρώπη - και αυτά είναι άσχημα νέα για την Ουγγαρία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της είναι από τη Ρωσία.

Ο Όρμπαν - μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ - δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι «η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα», επιμένοντας ότι η Βουδαπέστη θα βρει τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις της Ουάσινγκτον.

«Όποιος θέλει μειώσεις τιμών πρέπει να υπερασπιστεί το δικαίωμα της Ουγγαρίας να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ούγγρος ηγέτης έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η Βουδαπέστη δεν έχει άλλη επιλογή από το να βασίζεται στη Ρωσία για φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο λόγω της γεωγραφικής περίκλειστης θέσης της.

Ουγγαρία και Σλοβακία παραμένουν πολύ εξαρτημένες από τη ρωσική ενέργεια, καθώς όπως ισχυρίζονται δεν έχουν πραγματικές εναλλακτικές λύσεις, αν και η Κροατία έχει πει πολλές φορές ότι μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες και των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από Politico