Η τουρκική αστυνομία έκανε έφοδο σε τουρκικό αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό κανάλι και συνέλαβε διευθυντή ειδήσεων για κατασκοπεία. Στο στόχαστρο και πάλι ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου είναι πλέον αντιμέτωπος με νέα έρευνα για φερόμενη κατασκοπεία - κι αυτό ενώ βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο για υπόθεση διαφθοράς.

Η τελευταία έρευνα της 24ης Οκτωβρίου προέκυψε βάσει κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο του - επίσης κατηγορούμενου για κατασκοπεία - Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι κατά τις τοπικές εκλογές του 2019, ο Ιμάμογλου συντόνισε την προεκλογική του εκστρατεία σε συνεργασία με την τρομοκρατική οργάνωση FETÖ και ορισμένες ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, εμπλεκόμενος, όπως υποστηρίζουν, σε προσπάθειες χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας - ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, συνιστούν κατασκοπεία.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Γκιουν επικοινώνησε με τον σύμβουλο του Ιμάμογλου, Νετζατί Οζκάν, για σειρά οδηγιών. Η ανακοίνωση υποστήριξε επίσης ότι ο Γιανάρνταγ διατηρούσε εκτενή αλληλογραφία με τον Γκιουν σχετικά με δραστηριότητες κατασκοπείας.

Η εξέταση του κρυπτογραφημένου τηλεφώνου και των χειρόγραφων σημειώσεων του Γκιουν φέρεται να αποκάλυψε εικόνες στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών, καθώς και φωτογραφίες διαβατηρίων Ισραηλινών πολιτών που φέρονται να δραστηριοποιούνται σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς κύκλους.

Οι ερευνητές υποστήριξαν επίσης ότι ο Γκιουν βρισκόταν σε συχνή επαφή με μέλη της FETÖ και διάφορους ξένους προξενικούς αξιωματούχους, ενώ ο Ιμάμογλου και ο Γκιουν είχαν άμεση επικοινωνία και συμμετείχαν σε κοινές συναντήσεις.

Σημειώνεται πως οι εισαγγελείς έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 13 άτομα στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, ενώ ο Ιμάμογλου και ο σύμβουλός του Οζκάν, που ήδη κρατούνται για κατηγορίες διαφθοράς, αναμένεται να προσαχθούν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελέων για περαιτέρω ανάκριση.

Η διάσταση της έρευνας που αφορά τα ΜΜΕ επικεντρώνεται στον διευθυντή ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Tele1, Μερντάν Γιανάρνταγ, του οποίου το σπίτι και το γραφείο ερευνήθηκαν από την αστυνομία, όπως σημείωσαν οι εισαγγελείς.

Πέρα από τις κατηγορίες για διαφθορά και κατασκοπεία, ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει ξεχωριστά κατηγορητήρια για φερόμενη πλαστογράφηση του πανεπιστημιακού του διπλώματος, προσβολή μάρτυρα-ειδικού και άλλες παραβάσεις - ορισμένες από τις οποίες επισύρουν πιθανές ποινές φυλάκισης και απαγόρευση συμμετοχής στην πολιτική.

Ο Ιμάμογλου και το CHP έχουν απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενες και μέρος μιας εκστρατείας εναντίον του δημοφιλούς στελέχους της αντιπολίτευσης, με ανώτερα στελέχη του κόμματος να περιγράφουν την πρόσφατη έρευνα για κατασκοπεία ως «το τελικό στάδιο του αυταρχισμού».

Πηγή: Hurriyet