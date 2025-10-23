Τα Παιδικά Χωριά SOS, η φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε πάνω από 130 χώρες, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο ιδρυτής της διέπραττε σεξουαλική και σωματική κακοποίηση δεκαετίες πριν από τον θάνατό του το 1986.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους τα Παιδικά χωριά SOS αποκηρύσσουν τον ιδρυτή τους και δηλώνουν πως έχουν αρχεία για οκτώ περιπτώσεις στις οποίες καταβλήθηκαν αποζημιώσεις.

Η αυστριακή ομάδα βοήθειας, που ιδρύθηκε το 1949 για να βοηθήσει παιδιά που έμειναν ορφανά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξέδωσε την ανακοίνωση μετά από καταγγελίες για κακομεταχείριση τα τελευταία χρόνια σε πολλά από τα κέντρα της στην Αυστρία. Όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο Ντομένικο «Μίμο» Παρίσι, πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου των Διεθνών Παιδικών Χωριών SOS, ο οργανισμός σχεδιάζει μια «επανεκκίνηση» ενώ παράλληλα εξετάζει τρέχουσες και ιστορικές καταγγελίες για κακοποίηση.

Στην ανακοίνωσή του διευκρινίζει πως οι καταγγελίες αφορούν σε υποθέσεις που συνέβησαν σε τέσσερις τοποθεσίες στην Αυστρία, τις οποίες δεν κατονόμασε μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1980. Τόνισε επίσης πως δεν υπάρχει καμία αναφορά για σεξουαλικά εγκλήματα του Hermann Gmeiner εκτός Αυστρίας.

Και τα οκτώ θύματα, των οποίων οι υποθέσεις εξετάστηκαν μεταξύ 2013 και 2023, έλαβαν αποζημιώσεις, ανέφερε η οργάνωση, χωρίς να διευκρινίσει το ποσό ή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα άτομα ή τις πράξεις που διαπράχθηκαν. Σε επικοινωνία με το Reuters, η οργάνωση δήλωσε ότι οι πληρωμές κυμαίνονταν από 5.000 έως 25.000 ευρώ ανά άτομο και ότι οι υποθέσεις αφορούσαν «σεξουαλική και σωματική βία».

«Τα Παιδικά Χωριά SOS θα παραδώσουν αμέσως όλα τα έγγραφα που έχουν ανακτηθεί μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν να υποβάλλουν περαιτέρω έγγραφα σε συνεχή βάση», ανέφερε ο πρόεδρος των Παιδικών Χωρίων SOS, αναφερόμενος προφανώς στην ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε τον περασμένο μήνα για να διερευνήσει υποθέσεις κακοποίησης που είχαν έρθει στο φως τότε.

Η επίσημη δήλωση του Ντομένικο « Μίμο » Παρίσι, προέδρου των Διεθνών Παιδικών Χωριών SOS

Πρώτα απ' όλα, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι υπέφεραν εξαιτίας των πράξεων του Hermann Gmeiner. Η αλήθεια δεν μπορεί ποτέ να αμφισβητηθεί και αντιμετωπίζοντάς την με ειλικρίνεια και θάρρος, γινόμαστε πιο δυνατοί και πιο αποφασιστικοί στην αποστολή μας να προστατεύουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά παντού.

Ο Hermann Gmeiner δεν ορίζει ποιοι είμαστε. Αυτό που ορίζει τα Παιδικά Χωριά SOS είναι η ακούραστη δουλειά, η συμπόνια και η αφοσίωση των αμέτρητων ατόμων, που πιστεύουν σε μια απλή αλλά ισχυρή αρχή: κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώσει σε ένα ασφαλές, σταθερό και στοργικό σπίτι.

Εμείς, οι άνθρωποι των Παιδικών Χωριών SOS, ενσαρκώνουμε αυτό το πνεύμα κάθε μέρα. Τα παιδιά αξίζουν ευτυχία, αξιοπρέπεια και προστασία. Όσοι έχουν προδώσει αυτή την ιερή εμπιστοσύνη δεν αξίζουν τίποτα άλλο παρά καταδίκη και ντροπή για τις πράξεις τους.

Προσωπικά, καταγγέλλω τον Hermann Gmeiner και καταδικάζω απερίφραστα την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Ταυτόχρονα, θέλω να επιβεβαιώσω την υπερηφάνειά μου για το εξαιρετικό έργο που επιτελείται σε ολόκληρη την ομοσπονδία μας, έργο που συνεχίζει να φέρνει ελπίδα, φροντίδα και ευκαιρίες σε εκατομμύρια παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο.

Ως κάποιος του οποίου η ζωή διαμορφώθηκε βαθιά από τα Παιδικά Χωριά SOS, γνωρίζω από πρώτο χέρι τη διαφορά που μπορεί να κάνει αυτός ο οργανισμός. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τη φροντίδα και την αγάπη που παρέχουν τα Παιδικά Χωριά SOS και μας προτρέπω όλους να μην χάσουμε την πίστη μας στην κοινή μας αποστολή.

Η δύναμή μας δεν έγκειται στην κληρονομιά ενός ατόμου, αλλά στη συλλογική μας δέσμευση για το δικαίωμα κάθε παιδιού σε ένα στοργικό σπίτι. Μαζί, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον βασισμένο στην αλήθεια, την ακεραιότητα και τη συμπόνια.