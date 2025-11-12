Σε ιδιωτικά email, που ήρθαν στο φως, ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ πέρασε σημαντικό χρόνο με μια γυναίκα την οποία οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής περιγράφουν ως θύμα trafficking.

Αποκαλυπτικά email αποδεικνύουν την στενή σχέση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Την ιδιωτική αλληλογραφία των τελευταίων 15 ετών έφεραν στο φως Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.

Τα email προς την επί χρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε για σεξουαλική εμπορία μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, και τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, περιλαμβάνουν συνομιλίες στις οποίες ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ πέρασε σημαντικό χρόνο με μια γυναίκα την οποία οι Δημοκρατικοί της Εποπτείας περιγράφουν ως θύμα trafficking του Έπσταϊν.

Τα email περιλαμβάνουν επίσης ένα μήνυμα στο οποίο ο Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια» - προφανώς αναφερόμενος στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι έδιωξε τον Έπσταϊν από το κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα email.

Τα email δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, οι οποίοι τα απέκτησαν μετά την κλήτευση της περιουσίας του Έπσταϊν. Ο Τραμπ δεν έλαβε ούτε έστειλε κανένα από τα μηνύματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προηγούνταν της προεδρίας του, και δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο ποινικό αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν ή την Μάξγουελ Γκισλέιν.

Τα αποκαλυπτικά email

Σε ένα email προς την Γκισλέιν Μάξουελ με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, ο Έπσταϊν γράφει: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο "σκύλος" που δεν έχει γαβγίσει είναι ο Τραμπ... () περάσαμε ώρες στο σπίτι μου μαζί... δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Αρχηγός της αστυνομίας... κ.λπ. είμαι 75% εκεί».

Το πλαίσιο του μηνύματος δεν είναι απολυτα σαφές. Περίπου τρία χρόνια νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2008, ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας αφού δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες για προτροπή σε πορνεία ανηλίκων, κάτω των 18 ετών. Αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2009, έχοντας εκτίσει μόλις 13 μήνες. Χρόνια αργότερα, η συμφωνία παραδοχής του θα αντιμετώπιζε έλεγχο από τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της Miami Herald. Ακολούθησαν έντονες επικρίσεις για υπερβολικά επιεική μεταχείρηση.

Η Μάξγουελ δήλωσε στον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς σε συνέντευξή της νωρίτερα φέτος ότι «δεν έχει δει ποτέ τον Πρόεδρο σε ακατάλληλο περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο» και ότι δεν θυμόταν να έχει δει ποτέ τον Τραμπ στο σπίτι του Έπσταϊν. Είπε, ωστοσο, ότι τους είχε δει μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

«Ο Πρόεδρος δεν είχε φερθεί με απρεπή τρόπο σε κανέναν», είπε η Μάξγουελ. «Την εποχή που ήμουν μαζί του, ήταν κύριος από κάθε άποψη».

Το όνομα του ατόμου που ανέφερε ο Έπσταϊν στο email του διαγράφηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων - οι οποίοι έλαβαν περίπου 23.000 έγραφα - για να προστατεύσουν την ταυτότητά του.

Η σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν βρίσκεται υπό έλεγχο εν μέσω πολιτικής θύελλας στην Ουάσινγκτον σχετικά με το εάν και πότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τον εκλιπόντα διακινητή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που πέθανε στη φυλακή το 2019. Η διαμάχη κορυφώθηκε νωρίτερα φέτος, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι εμμένει στο προηγούμενο συμπέρασμά του ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν σχεδίαζε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Αυτό προκάλεσε κατακραυγή στο Κογκρέσο και μεταξύ ορισμένων μελών του MAGA του Τραμπ, και πυροδότησε προσπάθειες αποκάλυψης νέων πληροφοριών. Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αναζήτησε επιτυχώς υλικό και πλέον διεξάγεται μια ξεχωριστή προσπάθεια στο Κογκρέσο για να επιβληθεί ψηφοφορία προκειμένου να γίνει εξαναγκαστική δημοσίευση περισσότερων αρχείων από την κυβέρνηση.

Το δεύτερο email

Η τελευταία δημοσίευση περιελάμβανε επίσης email μεταξύ Έπσταϊν και Γουλφ, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον Ιανουάριο του 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και περίπου επτά μήνες πριν ο Έπσταϊν αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το email που επικαλείται το CNN, ο Έπσταϊν έγραψε στον Γουλφ προφανώς για να απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ζήτησε από τον Έπσταϊν να παραιτηθεί από την ιδιότητα μέλους του στο Mar-a-Lago Club του προέδρου.

«Ο Τραμπ είπε ότι μου ζήτησε να παραιτηθώ», έγραψε ο Έπσταϊν, προσθέτοντας, «ποτέ μέλος ... φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, αφού ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε απαγορεύσει την είσοδο στο κλαμπ του στο Μαρ- αλ -Λάγκο γαι τον Έπσταϊν «επειδή ήταν ανατριχιαστικός», και ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει πως ο Έπσταϊν «έκλεβε» νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στο σπα του κλαμπ του, εξηγώντας γιατί έληξε η σχέση τους. Ωστόσο, σε συνέντευξή της η Μάξγουελ αρνήθηκε ότι είχε στρατολογήσει κορίτσι στο Μαρ- α- Λάγκο.

Η σχέση του Τραμπ με τον ΈπσταΪν είναι εδώ και καιρό γνωστή, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση. Υπέβαλε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του εκδότη της Wall Street Journal και δημοσιογράφων που έγραψαν άρθρο για μια συλλογή επιστολών πουφέρεται να είχε χαρίσει στον Έπσταϊν για τα 50ά γενέθλιά του το 2003, ανάμεσά τους και ένα σημείωμα, που έφερε το όνομα του Τραμπ και ένα περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας.

Και τρίτο email

Το τρίτο email που δημοσίευσε η Επιτροπή Εποπτείας, το έστειλε ο Γουλφ, ο οποίος δημοσίευσε ένα βιβλίο για τη Δυτική Πτέρυγα του Τραμπ το 2018, στον Έπσταϊν με θέμα «heads up» στις 15 Δεκεμβρίου 2015. «Ακούω ότι το CNN σχεδιάζει να ρωτήσει τον Τραμπ απόψε για τη σχέση του μαζί σου - είτε στον αέρα είτε μετά», φέρεται να έγραψε ο Γουλφ στον Έπσταϊν.

Εκέινος φέρεται να του έγραψε: «αν μπορούσαμε να του δώσουμε μια απάντηση, ποια πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι;»

Ο Γουλφ απάντησε: «Νομίζω ότι πρέπει να τον αφήσεις «ξεκρέμαστο». Αν πει ότι δεν έχει μπει στο αεροπλάνο ή δεν έχει πάει στο σπίτι, τότε αυτό σου δίνει πολύτιμο δημόσιο χρήμα και πολιτικό χρήμα. Μπορείς να τον «κρεμάσεις» με τρόπο που ενδεχομένως να δημιουργήσει θετικό όφελος για εσένα ή, αν όντως φαίνεται ότι θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσες να τον σώσεις, δημιουργώντας χρέος. Φυσικά, είναι πιθανό, όταν τον ρωτήσεις, να πει ότι ο Τζέφρι είναι ένας σπουδαίος τύπος και έχει πετύχει μια άκομψη συμφωνία και είναι θύμα της πολιτικής ορθότητας, η οποία θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου σε ένα καθεστώς Τραμπ».

Ο Γουλφ έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει πάρει συνέντευξη από τον Έπσταϊν και το Daily Beast ανέφερε ότι απέκτησε ηχογραφήσεις στις οποίες ο Έπσταϊν μίλησε εκτενώς στον συγγραφέα για τον Τραμπ και ισχυρίστηκε ότι οι δύο ήταν στενοί φίλοι. Το στρατόπεδο του Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τις ηχογραφήσεις «ψευδείς συκοφαντίες», σύμφωνα με το Daily Beast.

