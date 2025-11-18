Σχεδόν ομόφωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων του Έπσταϊν.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε υπέρ της δημοσιοποίησης αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν με μία σαρωτική ψηφοφορία 427 ψήφους «υπέρ» και 1 «κατά».

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα ήταν ο μόνος που καταψήφισε.

Το νομοσχέδιο κατευθύνεται τώρα στη Γερουσία, όπου οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών πρέπει να αποφασίσουν γρήγορα εάν θα το στείλουν στο γραφείο του Τραμπ. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει το νομοσχέδιο εάν το εγκρίνει το Κογκρέσο αν και επί μήνες χαρακτήριζε το θέμα «φάρσα των Δημοκρατικών».

Η ψηφοφορία αυτή ήταν «υπό αναστολή των κανόνων», και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται τα δύο τρίτα της Βουλής για να την εγκρίνουν.

Μετά την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα ακολουθήσει νέα ψηφοφορία στη Γερουσία, όπου η μοίρα του παραμένει αβέβαιη.

Εάν περάσει και από την Γερουσία, το διακομματικό νομοσχέδιο υποχρεώνει το το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Η μία ψήφος «κατά»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Κλέι Χίγκινς εξήγησε γιατί καταψήφισε το νομοσχέδιο και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στο μέτρο, λέγοντας ότι τα αρχεία θα εμπλέξουν ακούσια αθώους ανθρώπους εάν δημοσιευτούν.

«Έχω υποστηρίξει το ΟΧΙ σε αυτό το νομοσχέδιο, από την αρχή. Αυτό που ήταν λάθος με το νομοσχέδιο πριν από τρεις μήνες εξακολουθεί να είναι λάθος σήμερα. Παραιτείται από 250 χρόνια ποινικής δικαιοσύνης στην Αμερική. Όπως είναι γραμμένο, αυτό το νομοσχέδιο αποκαλύπτει και τραυματίζει χιλιάδες αθώους ανθρώπους - μάρτυρες, άτομα που παρείχαν άλλοθι, μέλη της οικογένειας κ.λπ.», έγραψε ο Χίγκινς. «Εάν θεσπιστεί στην τρέχουσα μορφή του, αυτό το είδος ευρείας αποκάλυψης αρχείων ποινικής έρευνας, που θα δημοσιοποιηθεί σε ΜΜΕ με μανία, θα έχει σίγουρα ως αποτέλεσμα να πληγούν αθώοι άνθρωποι. Όχι με την ψήφο μου».

Ο Χίγκινς συνέχισε στην ανάρτησή του λέγοντας πως: «Η Επιτροπή Εποπτείας κάνει μια διεξοδική έρευνα που έχει ήδη δημοσιεύσει πάνω από 60.000 σελίδες εγγράφων από την υπόθεση Έπσταϊν. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί με τρόπο που να παρέχει όλες τις δέουσες προστασίες στους αθώους Αμερικανούς. Εάν η Γερουσία τροποποιήσει το νομοσχέδιο ώστε να αντιμετωπίσει σωστά την ιδιωτικότητα των θυμάτων και άλλων Αμερικανών, οι οποίοι κατονομάζονται αλλά δεν εμπλέκονται ποινικά, τότε θα ψηφίσω υπέρ αυτού του νομοσχεδίου όταν αυτό επιστρέψει στη Βουλή».

Οι ανησυχίες του απηχούν αντίστοιχε με εκείνες άλλων βουλευτών, οι οποίοι αν και ψήφισαν θετικά, υποστηρίζουν ότι η νομοθετική γλώσσα πρέπει να αλλάξει για να αποτραπεί η δημοσιοποίηση πληροφοριών, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο έρευνες ή άλλο ευαίσθητο υλικό. Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου απορρίπτουν αυτές τις ανησυχίες και λένε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για την παρεμπόδιση τέτοιων αποκαλύψεων.

Με πληροφορίες του CNN/CBSNews/Al Jazeera





