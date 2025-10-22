«Από τη στιγμή που εξελέγη ο Τραμπ πρόεδρος, το ΝΑΤΟ αναζωογονήθηκε, ανανεώθηκε» είπε ο Ρούτε πριν τη συνάντησή τους.

«Είναι ο μόνος που μπορεί να πετύχει» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Τραμπ και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ανατροπή των σχεδίων του Λευκού Οίκου, που αφορούσαν στη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Ουγγαρία.

«Είναι ο ηγέτης του πιο ισχυρού έθνους στη Γη. Είστε όλοι πολίτες του πιο ισχυρού έθνους στη Γη, της πιο ισχυρής οικονομίας, του πιο ισχυρού στρατού. Και έχετε έναν πρόεδρο με μεγάλη εμπειρία λόγω της πρώτης του θητείας και ο οποίος έχει ένα σαφές όραμα για το πώς να κάνει αυτόν τον πόλεμο να έχει διαρκές και μόνιμο τέλος» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με μια διακομματική ομάδα γερουσιαστών στο Καπιτώλιο.

«Από τη στιγμή που εξελέγη ο Τραμπ πρόεδρος, το ΝΑΤΟ αναζωογονήθηκε, ανανεώθηκε» είπε μεταξύ άλλων και εξήρε την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αφού επαίνεσε για μία ακόμα φορά τον Τραμπ και δήλωσε πως η επίσκεψή του είχε ως στόχο να προσφέρει οποιαδήποτε υποστήριξη θα μπορούσε να παράσχει το ΝΑΤΟ για το «σαφές όραμα του προέδρου για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνηες και ένος μόνιμου τερματισμού αυτού του πολέμου».

Ξεκαθάρισε πως η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη ανησυχίας μετά τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι που έληξε χωρίς καμία πρόοδο προς μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ενώ τη χαρακτήρισε ως «επιτυχημένη». Είπε ότι το πλάνο της συνάντησης είχε ξεκινήσει μετά την απελευθέρωση ομήρων και την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στη Γάζα.

«Έστειλα μηνύματα στον πρόεδρο μετά από μια τεράστια επιτυχία στη Γάζα», είπε ο Ρούτε, «και είπαμε: "Ας έχουμε μια συνάντηση στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε πώς μπορούμε τώρα να υλοποιήσουμε το όραμά του για ειρήνη στην Ουκρανία"».

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια ημέρα αφότου ο Αμερικανός ηγέτης ανέβαλε τις απευθείας συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του.

{}

Με πληροφορίες των NYT