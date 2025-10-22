«Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια», τόνισε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βουδαπέστη, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μία ημέρα μετά το πάγωμα των σχεδίων για το ραντεβού των δύο ηγετών στην ουγγρική πρωτεύουσα.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια», πρόσθεσε.

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ - αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω «non-paper».

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε «non-paper».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ορμπάν: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

Ο σχεδιασμός της συνάντησης σταμάτησε καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα μιας άμεσης εκεχειρίας στην Ουκρανία επηρέασε αρνητικά τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

«Ο (Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα τη διεξαγάγουμε», ανέφερε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει μια «συνάντηση που θα πάει χαμένη», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και σημείωσε ότι «θα σας ενημερώσουμε κατά τις επόμενες δύο ημέρες».

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το ερχόμενο έτος στην Ουγγαρία, είναι επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ.

Επίσης διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, επιτείνοντας τη θέση που είχε ήδη αποκτήσει ως μαύρο πρόβατο στις Βρυξέλλες ύστερα από χρόνια αντιπαραθέσεων για την, όπως δηλώνει η ΕΕ, δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Βουδαπέστη, σημειώνει το Reuters.

Κρεμλίνο: Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ημερομηνίες για τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ δεν έχουν ακόμα οριστεί και πρόσθεσε ότι ούτε ο Πούτιν ούτε ο Τραμπ θέλουν να χάσουν χρόνο.

«Οι ημερομηνίες, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καθοριστεί, μένει να καθοριστούν, αλλά πριν από αυτό χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία – αυτό παίρνει χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ που δήλωσε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ είπε: «Κανένας δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, εικασίες και φήμες γύρω από τη συνάντηση κορυφής που είναι κατά βάση ψευδείς.